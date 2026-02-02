123fahrschule biegt strategisch auf eine neue Spur ab: Weg vom reinen Fahrschulbetreiber, hin zu einem KI-getriebenen Ausbildungs- und Technologieunternehmen mit skalierbarem Franchise-Modell. Ab der zweiten Jahreshälfte 2026 will die Gesellschaft ihre Plattform und KI-Lösungen nicht mehr nur im eigenen Filialnetz nutzen, sondern über Franchisepartner in den Markt tragen - asset-light, datengetrieben und mit klarer Skalierungsstory. Für Anleger ist das ein klarer Strategiewechsel: Aus einer kapitalintensiven Fahrschulstruktur soll ein Plattformmodell mit wiederkehrenden, margenstarken Erlösen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
