EQS-News: Lam Research Corporation
/ Schlagwort(e): Vereinbarung
Die neue mehrjährige Vereinbarung konzentriert sich auf die Beschleunigung der Erforschung neuer Materialien und Verfahren zur Herstellung energieeffizienter Spezialgeräte
FREMONT, Kalifornien und GRENOBLE, Frankreich, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Lam Research Corp. (Nasdaq: LRCX), ein führender Anbieter von Anlagen und Dienstleistungen für die Halbleiterfertigung, und CEA-Leti, ein Forschungsinstitut, das Pionierarbeit in der Mikro- und Nanotechnologie leistet, gaben heute eine neue mehrjährige Vereinbarung bekannt, um die Entwicklung von Geräten der nächsten Generation im Bereich der Spezialtechnologien voranzutreiben, einschließlich mikroelektromechanischer Systeme (MEMS), 3D-Bildgebung und Sensoren, Energiemanagement- und Hochfrequenz(HF)-Lösungen, Photonik (einschließlich MicroLED-Display-Anwendungen) und optischer Verbindungstechnologien.
Im Rahmen der Vereinbarung werden Lam und CEA-Leti neuartige Multielement-Materialien erforschen und Wege für künftige Herstellungsprozesse von leistungsfähigeren Verbindungshalbleitern finden. Durch die Zusammenarbeit mit CEA-Leti ist Lam bestrebt, kritische Material- und Konstruktionsherausforderungen schneller zu identifizieren und zu bewältigen und die Optimierung neuer Fertigungslösungen für zukünftige Generationen von Spezialtechnologie-Bauteilen für KI und High-Performance-Computing zu beschleunigen.
"Mit dem Eintritt in das Zeitalter der KI sind die Möglichkeiten für die Spezialtechnologie immens. Dank dieser Vereinbarung kann Lam seine branchenführenden Fähigkeiten in der Ätzung und Abscheidung mit der umfassenden Expertise von CEA-Leti in der Bauteilcharakterisierung ergänzen, um die Entwicklung neuer, bahnbrechender Innovationen und zukünftiger Generationen von energieeffizienteren und leistungsfähigeren Spezialtechnologie-Bauteilen voranzutreiben", erklärte Vahid Vahedi, Chief Technology and Sustainability Officer bei Lam Research.
"Indem wir schnell definieren, wie sich neue Materialien in komplexen Gerätestrukturen verhalten, können wir kritische Herausforderungen bei der Integration aufzeigen und Lam mit umsetzbarem Feedback versorgen", sagte Sébastian Dauvé, CEO von CEA-Leti. "Dies beschleunigt den Übergang von einer vielversprechenden Prozessinnovation zu validierter Funktionalität in neuen Generationen von Geräten der Specialty Technology und stärkt unsere Fähigkeit, unsere Industriepartner mit für die Industrialisierung reifen Lösungen zu unterstützen."
Aufbauend auf einer langen Geschichte erfolgreicher gemeinsamer Entwicklungsprojekte, darunter die jüngsten Arbeiten zu gepulsten Plasmatechnologien, wird sich die neue gemeinsame Forschung mit CEA-Leti auf die Erforschung einer Reihe neuer, innovativer Materialien und Folien für Anwendungen und Geräte mit geringerem Energieverbrauch und hoher Leistungsspezialisierung konzentrieren. Es handelt sich dabei um Lösungen für die nächste Generation von HF-Filtern, elektro-optischer Modulation und Quantenoptik.
Lams innovative Ätz- und Abscheidungstechnologien einschließlich des bahnbrechenden Pulsed Laser Deposition(PLD)-Systems Lam Prestis werden ein wesentlicher Bestandteil der Forschung sein. Durch den Zugriff auf die umfangreichen Fähigkeiten von CEA-Leti in den Bereichen Materialanalyse, Oberflächenwissenschaft sowie Gerätecharakterisierung und -messung möchte Lam die Auswirkungen von Prozessentwicklungen auf die Materialeigenschaften und die Geräteleistung besser verstehen.
"Spezialtechnologien sind heute in fast jedem elektronischen Gerät zu finden. Darüber hinaus werden ihre Leistung und Energieeffizienz mit der zunehmenden Zahl von Endanwendungen weiter herausgefordert. Wir freuen uns darauf, mit CEA-Leti an der Spitze der Materialwissenschaft, Prozesstechnologie und branchenspezifischen Anwendungen zu arbeiten", sagte David Haynes, Vice President von Specialty Technologies bei Lam Research. "Der Einsatz optischer Geräte ist ein besonders spannendes Gebiet, vor allem im Bereich der Quantenoptik, wo wir durch unsere Zusammenarbeit mit CEA-Leti Innovationen beschleunigen wollen, um Durchbrüche für die nächste Generation von Geräten zu erzielen."
Über Lam Research
Über CEA-Leti
Technologisches Know-how
Das CEA spielt eine Schlüsselrolle bei der Übertragung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Innovationen aus der Forschung in die Industrie. Diese hochkarätige technologische Forschung wird insbesondere im Bereich elektronischer und integrierter Systeme, von der Mikro- bis zur Nanotechnologie, betrieben. Sie findet vielfältige industrielle Anwendungen in den Bereichen Transport, Gesundheit, Sicherheit und Telekommunikation und trägt zur Entwicklung hochwertiger und wettbewerbsfähiger Produkte bei.
Weitere Informationen: www.cea.fr/english
Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Ansprechpartner:
Laura Bakken
Ram Ganesh
Nestor Zegarra Cavero
CEA-Leti
Marion Levy
Sarah-Lyle Dampoux (Agentur)
Quelle: Lam Research Corp. (Nasdaq: LRCX)
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2873970/Lam_Research_and_CEA_Leti_sign_an_agreement.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lam-research-und-cea-leti-bauen-die-zusammenarbeit-bei-forschung-und-entwicklung-zur-forderung-der-herstellung-von-spezialtechnologien-aus-302675793.html
02.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2269942 02.02.2026 CET/CEST