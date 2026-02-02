Der Krypto-Markt verliert übers Wochenende rund 250 Milliarden US$. Viele sprechen von Systemversagen. Raoul Pal, CEO von Global Macro Investor, sieht das anders. Er macht eine US-Liquiditätskrise verantwortlich, keine strukturelle Schwäche bei digitalen Assets. Liquidität versiegt - Tech-Aktien leiden genauso Pal wehrt sich gegen die Interpretation, Bitcoin sei vom traditionellen Markt abgekoppelt. Seine Analyse zeigt vielmehr Parallelen zu US-Software-as-a-Service-Aktien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
