Die DVA sieht im Bereich der Beratung zur Unternehmensnachfolge einen wachsenden Bedarf und bietet dazu nun einen Zertifikatslehrgang an. Der Lehrgang eignet sich z. B. für selbstständige Makler, die ihre Beratung strategisch erweitern möchten. Unternehmer, die ihre Nachfolge regeln, müssen sich um weit mehr als Zahlen und Verträge kümmern; es geht auch um Emotionen, familiäre Konstellationen, rechtliche Fragen und wirtschaftliche Risiken. So wird die Begleitung solcher Prozesse für Berater im Firmenkundengeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
