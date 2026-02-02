Die InterRisk Versicherungen in Wiesbaden haben Theodor Waber zum 01.01.2026 zum neuen Leiter Marketing und Produkte berufen. In dieser Funktion folgt er auf Fabian Fischer, der zum Tierversicherer Panda wechselte. Die InterRisk ist Risikoträger der Panda Tierversicherung. Mit Theodor Waber haben die InterRisk Versicherungen in Wiesbaden einen neuen Leiter Marketing und Produkte. Er hat mit Wirkung zum 01.01.2026 den Posten übernommen. Sein Vorgänger Fabian Fischer wechselte zum Tierversicherer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
