Bekanntmachung
Freiverkehr - Basic Board
Varengold Bank AG,
Hamburg
Wertpapierart: Aktien
ISIN: DE000A40ZUV2
bisheriger Name: Varengold Bank AG
künftiger Name: Ascory Bank AG
Änderung ab 03. Februar 2025
Frankfurt am Main, den 02. Februar 2025
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
