Bekanntmachung
Regulierter Markt
Deutsche Konsum REIT-AG,
Broderstorf
Wertpapierart: auf den Inhaber lautende Stammaktien
ISIN: DE000A14KRD3
bisheriger Name: Deutsche Konsum REIT-AG
künftiger Name: Deutsche Konsum Real Estate AG
Änderung ab 03. Februar 2025
Frankfurt am Main, den 02. Februar 2025
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
Regulierter Markt
Deutsche Konsum REIT-AG,
Broderstorf
Wertpapierart: auf den Inhaber lautende Stammaktien
ISIN: DE000A14KRD3
bisheriger Name: Deutsche Konsum REIT-AG
künftiger Name: Deutsche Konsum Real Estate AG
Änderung ab 03. Februar 2025
Frankfurt am Main, den 02. Februar 2025
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
© 2026 Xetra Newsboard