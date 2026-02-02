DocMorris AG
/ Schlagwort(e): Anleihe
Frauenfeld, 2. Februar 2026
Medienmitteilung
Vorzeitige Rückzahlung der 6.875%-Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026
DocMorris Finance B.V. gibt die Ausübung ihrer Option zur Rückzahlung der am 15. September 2026 fälligen 6.875%-Wandelanleihe («Anleihe», die entsprechenden Anleihensobligationen je eine «Anleihensobligation») am 5. März 2026 zum Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bekannt.
Die vorzeitige Rückzahlung erfolgt gemäss Bedingung 5.b) der Anleihebedingungen, wonach die Anleihe zurückgezahlt werden kann, wenn zum Zeitpunkt der Mitteilung weniger als fünfzehn (15) Prozent des Gesamtnominalwertes der gemäss den Anleihebedingungen ausgegebenen Anleihensobligationen ausstehend sind. Nach der Abwicklung des am 26. Januar 2026 publizierten Kaufs von Wandelanleihen im Gesamtnominalwert von rund CHF 14.4 Mio. verbleiben rund CHF 8 Mio. und damit deutlich weniger als 15% des ursprünglich ausgegebenen CHF 94.972 Mio. Gesamtnominalwertes.
Die ausstehenden Anleihensobligationen werden zum Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen für 80 Tage zurückgezahlt. Der letzte Handelstag der Anleihensobligationen an der SIX Swiss Exchange ist der 3. März 2026.
Hinweis zum Wandlungsrecht
Wandlungserklärungen können bis zum 19. Februar 2026, 16:00 Uhr MEZ, bei der Zahl- und Wandlungsstelle (Paying and Conversion Agent) eingereicht werden, wobei Depotbanken oder Effektenhändler den Anleihegläubigern eine frühere Frist setzen können, um die Wandlung zu erklären. Anleihegläubiger werden gebeten, sich diesbezüglich direkt an ihre Bank oder ihren Effektenhändler zu wenden.
