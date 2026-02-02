Das in Tokio ansässige Lifestyle-Unternehmen BRUNO, Inc. (Hauptsitz: Shinjuku-ku, Tokio; Präsident und CEO: Tetsu Shiota), das sich der Planung, Entwicklung und dem Verkauf von Lifestyle-Produkten widmet, freut sich, seine Teilnahme an der Ambiente bekannt zu geben der weltweit führenden internationalen Konsumgütermesse in Frankfurt am Main. Das Unternehmen wird seine beiden Flaggschiffmarken präsentieren: "BRUNO", eine Lifestyle-Marke, die sich dem "Leben in vollen Zügen genießen" verschrieben hat, und "MILESTO", eine Premium-Reisemarke für Menschen, die "jeden Tag wie eine Reise leben".

Unsere Teilnahme an der Ambiente ist ein wichtiger Schritt in unserer globalen Expansionsstrategie, die in unserem aktuellen mittelfristigen Managementplan dargelegt ist. Wir freuen uns darauf, BRUNO und MILESTO Marken, die in Japan eine große Treue genießen einem globalen Publikum vorzustellen.

Unsere Ausstellung zeigt eine kuratierte Auswahl unserer Flaggschiffprodukte und neuesten Innovationen, wobei der Schwerpunkt auf Küchengeräten und Reiseartikeln liegt, die ästhetisches Design mit funktionaler Exzellenz nahtlos verbinden. Mitglieder unserer Design- und Produktplanungsteams werden vor Ort sein, um die Handwerkskunst, die Philosophie und die Geschichten hinter unseren Entwicklungen zu präsentieren. Durch die Nutzung der weltbekannten Plattform der Ambiente wollen wir unsere globale Markenpräsenz stärken und neue Möglichkeiten für internationales Wachstum schaffen.

Ausstellungsdetails

Termine : 6. Februar (Freitag) bis 10. Februar (Dienstag) 2026 Ort : Frankfurt, Deutschland Veranstaltungsort : Messe Frankfurt Stand: Halle 4.2, Stand M57 Veranstalter : Messe Frankfurt Exhibition GmbH Offizielle Website https://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html Offizielle Pressematerialien und Bilder finden Sie unter:

https://vectorincgroup.app.box.com/s/0v9n9hz4lt1u3qn6tzwessdwdjr5ee6s

Kommentar des Präsidenten

Tetsu Shiota, Präsident CEO, BRUNO, Inc.

"Die Teilnahme an der Ambiente, der weltweit führenden internationalen Fachmesse, ist ein wichtiger erster Schritt in unserer globalen Strategie. Wir freuen uns darauf, Besuchern aus aller Welt die Möglichkeit zu bieten, den Reiz von BRUNO und MILESTO, zwei Marken, die von unseren Kunden in Japan so begeistert angenommen wurden, persönlich zu erleben."

"Ich freue mich darauf, selbst vor Ort zu sein, um unsere Markenvision und die Philosophie hinter unserer Handwerkskunst zu vermitteln. Darüber hinaus erwägen wir nach dieser Messe die Eröffnung unserer ersten internationalen Geschäfte in Frankfurt und Paris. Freuen Sie sich auf das weitere globale Wachstum von BRUNO und MILESTO."

Kommentare der Designer

"Unsere Designs konzentrieren sich darauf, Freude und Farbe in den Alltag zu bringen", sagt Ryo Okura, Designer bei BRUNO. "Wir fördern Freude, indem wir uns in die Emotionen der Nutzer hineinversetzen." Hiroaki Onuma, Designer bei MILESTO, fügt hinzu: "Wir verfolgen eine minimalistische Ästhetik mit funktionalen Überraschungen und teilen die Bereicherung, sich selbst treu zu bleiben."

Ausgewählte Exponate

Medienkit und hochauflösende Bilder: Druckfertige Materialien, darunter Marken- und Produktbilder, finden Sie unter der folgenden URL

https://vectorincgroup.app.box.com/s/0v9n9hz4lt1u3qn6tzwessdwdjr5ee6s

Über BRUNO

BRUNO ist eine Lifestyle-Marke, die von Erwachsenen mit einem Talent dafür geschaffen wurde, das Leben zu genießen. Von der Verwandlung von Stränden in Arbeitsbereiche bis hin zur Umwandlung täglicher Mahlzeiten in Partys der BRUNO-Stil ist ständig im Wandel und konzentriert sich auf das aktive Streben nach Spaß.

Kompakte Kochplatte:

Ein Kultprodukt mit über 3,8 Millionen verkauften Einheiten, das die Grillplatte als elegantes Tischgeschirr neu definiert.

Glas-Heißluftfritteuse:

Eine Innovation aus dem Jahr 2025 mit einem transparenten Korb für sichtbares, gesundes Kochen.

Kleiderdampfer:

Ein Gewinner des Good Design Award 2025, der sich in 15 Sekunden aufheizt und mühelose Pflege ermöglicht.

Lautstärkeregler-Lautsprecher:

Ein viraler, handflächengroßer Bluetooth-Lautsprecher mit intuitiver Benutzeroberfläche und IPX4-Wasserfestigkeit.

MILESTO-LIKID-Serie:

Gewinner des Good Design Award 2025. Die Jury lobte die Serie für ihre "Reaktion auf moderne Klimaveränderungen" mit einer Wasserdruckbeständigkeit von 25.000 mm und einem abfallreduzierenden Design.

INFORMATIONEN ZUM UNTERNEHMEN

BRUNO, Inc. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio. Das Unternehmen ist ein führender Hersteller und Einzelhändler von kreativen Lifestyle-Produkten. Mit seinem vielfältigen Markenportfolio möchte das Unternehmen einem globalen Publikum "die Kraft, den Alltag zu genießen" vermitteln. Weitere Informationen finden Sie unter https://bruno-onlineshop.com/.

