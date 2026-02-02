Wieder mal Milliarden-News von Oracle. Der neue Mega-Plan: Der US-Konzern will im laufenden Jahr 45 bis 50 Milliarden Dollar einsammeln. Schulden plus frisches Eigenkapital. Ziel: mehr Cloud-Power, KI-Infrastruktur und Tempo. Die Aktie reagiert heute zur Abwechslung positiv und liegt rund 3 Prozent im Plus.Das ist aber nur ein kleiner Hüpfer nach einem brutalen Absturz. Von April bis September 2025 hatte sich Oracle noch verdoppelt. Seitdem ist der Kurs um rund 45 Prozent eingebrochen.Oracle braucht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär