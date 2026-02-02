Glashütte (ots) -NOMOS Glashütte wurde für die Handaufzugsuhr Minimatik 39 Datum mit dem Capital Watch Award 2025 in der Kategorie "bis 5.000 Euro" ausgezeichnet. Der vom Wirtschaftsmagazin Capital verliehene Capital Watch Award gilt als einer der renommiertesten Preise für Luxusuhren in Deutschland. Die Jury bewertet Qualität, Design sowie Innovation und arbeitet unabhängig. Es werden keine Teilnahme- oder Wettbewerbsgebühren von den Marken erhoben.Das NOMOS-Modell Minimatik 39 Datum ist eine elegante Edelstahluhr mit weiß versilbertem Zifferblatt, die Traditionsmerkmale der herkunftsgeschützten Glashütter Feinuhrmacherei mit klarem Design verbindet. Das ungewöhnlich große Datumsfenster ist Ergebnis einer manufaktureigenen Konstruktion: Das Modell ist mit dem Handaufzugskaliber DUW 4601 ausgestattet, bei dem der Datumsring um das Werk herumgelegt wird. Dadurch kann das Fenster weit außen platziert werden und Werk und Uhr bleiben auffällig flach. Die Jury des Capital Watch Awards 2025 hebt in ihrer Begründung hervor: "Mit nur 7,5 Millimeter Bauhöhe verkörpert diese minimalistische Uhr Made in Glashütte zeitlose Eleganz in perfekter Proportion. Das goldgerahmte Datumsfenster bei 3 Uhr und die harmonisch gewölbten Linien von den Bandanstößen bis zum Saphirglas schaffen eine ästhetische Harmonie." *NOMOS Glashütte zählt mit 180 internationalen Preisen für Design, Technik und Nachhaltigkeit zu den erfolgreichsten deutschen Uhrenmanufakturen. Neben Minimatik wurden auch NOMOS-Modelle wie Tangente, Ludwig, Orion, Club und Metro bereits vielfach ausgezeichnet. Die Herkunftsbezeichnung Glashütte steht für deutsche Uhrmachertradition seit 1845 und höchste Fertigungsstandards. Die unabhängige Uhrenmarke ist der größte Glashütter Hersteller nach Stückzahlen.*Quelle: "Capital Watch Award: Diese Luxusuhren sind ausgezeichnet", https://ots.de/hNALh4Pressekontakt:Alexa MontagPresseabteilungNOMOS Glashütte+49 35053 404-480pr@glashuette.comOriginal-Content von: NOMOS Glashütte/SA Roland Schwertner KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74432/6209069