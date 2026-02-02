Die 35-2X Series bietet OEMs eine höhere Zuverlässigkeit und anpassbare Funktionen, wie beispielsweise eine verbesserte LED-Diagnose zur Fehlerbehebung speziell für 230-VAC-Anwendungen in den Bereichen HLK, Landwirtschaft, Poolheizung, Gewerbeküche und mehr.

KiddeFenwal, der Weltmarktführer in der Brandbekämpfungs- und Sicherheitskontrollbranche, präsentiert heute seine 35-2X Series, eine neue Produktreihe mit Direktzündungssteuerungen für Originalgerätehersteller (Original Equipment Manufacturers, OEMs) für den europäischen und asiatisch-pazifischen Markt. Die Serie bietet Gasanzündungs- und Sicherheitsmodule von höchster Qualität für 230-V-Wechselstromanwendungen.

Mit der Markteinführung wird die nächste Phase des globalen Wachstums von KiddeFenwal im Bereich Sicherheitskontrollen eingeläutet und das Unternehmen baut seine Präsenz in Europa, Asien und Australien aus, während es gleichzeitig auf seiner etablierten Position in Nordamerika aufbaut. Das Unternehmen bietet die 35-2X Series über seine renommierte Marke Fenwal Controls an, die OEMs seit 1935 mit zuverlässigen Produkten und kompetenter technischer Beratung versorgt.

"KiddeFenwal bringt kontinuierlich neue kritische Steuerungslösungen auf den Markt und erfüllt damit die sich wandelnden Anforderungen von OEMs und deren Kunden weltweit", so Rekha Agrawal, CEO von KiddeFenwal. "Von der zunehmenden Produktkomplexität bis hin zu steigenden Energiepreisen: Wir kennen die Herausforderungen in diesem Schlüsselbereich genau und planen für die kommenden Monate mehrere Innovationen, die speziell zur Bewältigung dieser Probleme entwickelt wurden."

Zu den ersten Modulen der 35-2X Series gehören die direkte Zündsteuerung 35-20 Dark Spark Ignition (DSI) ohne Gebläse, die Steuerung 35-21 DSI Control mit Induktionsgebläse und die Steuerung 35-23 DSI Control mit intermittierender Zündung. Sie sind mit spezifischen Konfigurationen für Anwendungen in den Bereichen HLK, Landwirtschaft, Poolheizung, Gewerbeküche und anderen Sektoren erhältlich. Sie alle zeichnen sich durch eine hohe Energieentladung für eine zuverlässige Gasentzündung aus und sind mit einer erweiterten LED-Anzeige für Diagnose- und Statusmeldungen sowie einem programmierbaren Trockenkontakt (Alarm) zur Anzeige eines Lockout-Zustands ausgestattet.

Die 35-2X Series ist weltweit zertifiziert und verfügt über die neuesten CE EN298:2022-, AS 4625-2008- und BSI-Zulassungen für Installationen in Europa, Australien, Neuseeland und auf den asiatischen Märkten.

Über KiddeFenwal

KiddeFenwal ist ein Weltmarktführer im Bereich industrielle und gewerbliche Brandbekämpfungssysteme und Sicherheitskontrollen. KiddeFenwal vereint über hundert Jahre Erfahrung mit der Agilität eines unabhängigen Unternehmens und kann daher Technologien der nächsten Generation entwickeln und liefern, die Leben, Existenzgrundlagen, kritische Infrastrukturen und sogar unschätzbare Museumsartefakte schützen. Seine renommierten Marken, darunter Kidde Fire Systems, Kidde Fire Protection und Fenwal Controls, kommen in einer Vielzahl von Branchen zum Einsatz, von Energie und Fertigung bis hin zu Schifffahrt, Infrastruktur und OEM-Anwendungen. Der Hauptsitz von KiddeFenwal befindet sich in Ashland, Massachusetts, und das Unternehmen ist weltweit in Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum präsent. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kiddefenwal.com.

