Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 2 février/February 2026) - Mydecine Innovations Group Inc. (MYCO) has announced a name and symbol change to Noveris Health Sciences Inc. (NVRS).

Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on February 3, 2026.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be canceled at the end of business on February 2, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Mydecine Innovations Group Inc. (MYCO) a annoncé un changement de nom et de symbole pour Noveris Health Sciences Inc. (NVRS).

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP le 3 février 2026.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 2 février 2026. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.

Effective Date/ Date d'entrée en vigueur: Le 3 février/February 2026 Old Symbol/Vieux Symbole: MYCO New Symbol/Nouveau Symbole: NVRS New CUSIP/ Nouveau CUSIP: 66990B 10 8 New ISIN/ Nouveau ISIN: CA66990B 10 8 5 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 62849F408/CA62849F4087

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)