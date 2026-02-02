© Foto: Richard Drew/AP/dpaSilber rutscht nach dem historischen Einbruch weiter ab. Peter Schiff sieht den Absturz als Kaufchance - und warnt zeitgleich eindringlich davor, in den Bitcoin-Dip hinein zu kaufen.Die dramatische Korrektur am Silbermarkt hat sich am Montag fortgesetzt. Nach einem erneuten zweistelligen Einbruch in der Früh notieren die Silber-Futures zeitweise wieder über der Marke von 80 US-Dollar je Unze, liegen damit aber weiterhin klar im Minus. Die extremen Schwankungen unterstreichen, wie nervös der Markt nach dem historischen 30 Prozent-Crash vom Freitag geblieben ist. An den Märkten gilt die plötzliche Neubewertung der US-Geldpolitik als Haupttreiber der Trendwende. US-Präsident Donald Trump …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE