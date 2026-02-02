Die Einführung erfolgte im Rahmen der Teilnahme am Future Real Estate Forum 2026

Die Umm Al Qura for Development Construction Company, Eigner, Entwickler und Betreiber von Masar Destination, hat die Einführung einer einheitlichen digitalen Plattform für Immobilienbesitz innerhalb der Destination durch zugelassene Entwickler bekannt gegeben.

Die neue digitale Plattform bietet präzise und aktuelle Informationen sowohl auf Arabisch als auch auf Englisch über alle zugelassenen Entwickler innerhalb der Masar Destination, wodurch die Transparenz erhöht und ein hohes Maß an Regulierung innerhalb eines integrierten urbanen Systems geschaffen wird.

Diese Initiative, die den verantwortungsvollen Ansatz des Unternehmens bei der Stadtentwicklung und sein Engagement für die Erhaltung des einzigartigen Charakters eines Ortes und die Verbesserung der Lebensqualität widerspiegelt, wurde im Rahmen der Teilnahme des Unternehmens am Future Real Estate Forum 2026 gestartet. Das Forum ist die wichtigste Veranstaltung der Branche im Königreich und zieht zahlreiche internationale Teilnehmer an, darunter Vertreter aus mehr als 120 Ländern und über 300 Referenten aus aller Welt.

Herr Yasser Abuateek, Chief Executive Officer der Umm Al Qura for Development Construction Company, erklärte in einem Kommentar zu dieser Initiative: "Die Einführung der einheitlichen digitalen Plattform für Eigentumsrechte in Masar ist ein strategischer Schritt in Richtung mehr Transparenz und Innovation im Immobiliensektor. Sie unterstreicht unser Engagement für die Schaffung eines integrierten urbanen Erlebnisses, das die Ziele der Saudi Vision 2030 unterstützt und zur Positionierung von Mekka an der Spitze der digitalen Transformation beiträgt. Darüber hinaus wird durch sie das Vertrauen in den Immobilienmarkt gestärkt, da sie vielfältige Optionen bietet, die den Bedürfnissen der Bewohner in einer modernen und nachhaltigen urbanen Umgebung gerecht werden."

Masar Destination ist mit einer Fläche von über 1,2 Millionen Quadratmetern das größte Stadtentwicklungsprojekt in Mekka. Das Portfolio, das Hotels, Wohn- und Hotelapartments sowie integrierte gewerbliche und medizinische Einrichtungen umfasst, steht im Einklang mit der Vision des Königreichs für fortschrittliche urbane Umgebungen, die Besuchern und Einwohnern gleichermaßen gerecht werden.

Im Rahmen des Projekts wurden kürzlich Entwicklungsvereinbarungen mit verschiedenen Bauträgern und Investmentfonds unterzeichnet, deren Gesamtinvestitionsvolumen sich einschließlich Erwerbs- und Infrastrukturkosten auf über 63 Milliarden SAR beläuft. Damit festigt das Projekt seine Position als einer der bedeutendsten Investitionsstandorte des Königreichs.

