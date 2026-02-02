Neudefinition der kommerziellen Exzellenz für Unternehmen mit einem klaren Weg vom Preis zur Unterschrift

Conga, ein führender Anbieter von KI-gestützten Innovationen in den Bereichen Konfiguration, Preisgestaltung, Angebotserstellung (CPQ), Vertragslebenszyklusmanagement (CLM) und Dokumentenautomatisierung, gab heute bekannt, dass es die Übernahme des B2B-Geschäfts von PROS Holdings, Inc ("PROS") von bestimmten Investmentfonds abgeschlossen hat, die mit Thoma Bravo, dem weltweit größten auf Software spezialisierten Investmentunternehmen, verbunden sind.

Durch diese Transaktion werden zwei Branchenführer vereint, um Unternehmen dabei zu helfen, ihren Umsatz zu maximieren, Risiken zu reduzieren und ihre Rentabilität zu verbessern. Durch die Zusammenführung von KI-gestützten Funktionen für Preisoptimierung, Konfiguration, Angebotserstellung und Vertragsabschlüsse schafft das fusionierte Unternehmen eine differenzierte Unternehmensplattform, die die Handelskette verbindet und eine durchgängige Umsatzkoordination vom Preis bis zur Unterschrift ermöglicht.

Das erweiterte Führungsteam von Conga wird weiterhin von CEO Dave Osborne geleitet.

"Um als vernetzte, intelligente Unternehmen zu agieren, benötigen Unternehmen eine Handelskette, die alle in die gleiche Richtung führt", so Osborne. "Durch die Zusammenführung von Conga und PROS B2B verbinden wir Preisgestaltung, Angebotserstellung und Vertragsabschlüsse, sodass Teams auf der Grundlage gemeinsamer Erkenntnisse und Empfehlungen arbeiten, aufeinander abgestimmt bleiben und den Weg von der Entscheidung bis zur Umsetzung optimieren können.

Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns darauf, die beiden Unternehmen sorgfältig und schnell zu integrieren, wobei Kundenkontinuität und Innovation den Weg weisen. Weitere Informationen werden wir im März auf der Conga Connect in Orlando bekannt geben. Ich hoffe, Sie dort zu sehen."

Dieser Abschluss markiert ein neues Kapitel für Conga und seine Kunden:

Marktorientierte Kombination: Angetrieben von den Anforderungen des Marktes schließen sich zwei Branchenführer zusammen, um vernetzte, erstklassige Lösungen für Handel und Vertragswesen anzubieten, die Unternehmen mehr Auswahl und Kontrolle darüber geben, was sie anpassen und wie sie expandieren.

Wachstum in großem Maßstab: Die Übernahme erweitert die Wachstumschancen von Conga und baut auf der Basis von mehr als 10.000 Kunden und über der Hälfte der Fortune 100 auf.

Die Übernahme erweitert die Wachstumschancen von Conga und baut auf der Basis von mehr als 10.000 Kunden und über der Hälfte der Fortune 100 auf. Signifikante Auswirkungen für Kunden: Die sich ergänzenden Stärken von Conga und PROS B2B helfen Kunden, Preisgestaltung, Angebotserstellung und Vertragsabschlüsse miteinander zu verknüpfen, um einen klareren Weg vom Angebot bis zur Vertragsunterzeichnung zu schaffen.

Kundenkontinuität: Kunden erhalten während der Integration und darüber hinaus weiterhin konsistenten, hochwertigen Support.

Der Bereich PROS Travel ist nicht Teil dieser Transaktion und bleibt eine separate, eigenständige Einheit im Portfolio von Thoma Bravo.

Um mehr über die kombinierten Angebote und die Zukunft des Handels und Vertragswesens zu erfahren, registrieren Sie sich für die Conga Connect vom 9. bis 11. März in Orlando.

Über Conga

Conga arbeitet mit führenden Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um ihren Weg zu einem vernetzten, intelligenten Unternehmen zu beschleunigen. Conga integriert Funktionen für Konfiguration, Preisgestaltung, Angebotserstellung, Vertragsmanagement und Dokumentenautomatisierung auf einer einzigen offenen Plattform, die mit jedem ERP-, CRM- und Cloud-System kompatibel ist. Dank eines einheitlichen Datenmodells und einer speziell entwickelten KI verschafft Conga seinen Kunden einen einzigartigen Vorteil durch nahtlose Vernetzung, umsetzbare Erkenntnisse und skalierbares Wachstum.

Conga bietet über 10.000 Kunden und 6,4 Millionen Nutzern weltweit einen Vorteil. Jährlich werden mit Conga mehr als 7 Millionen Verträge und 46 Millionen Angebote erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter conga.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

