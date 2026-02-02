So schnell kann es an der Börse drehen: Walt Disney war vorbörslich noch im Plus. Nach Handelsstart ging es dann steil nach unten. Die Aktie rutschte zeitweise um mehr als 7 Prozent ab. Spannend: Bei den großen Indizes läuft es heute bisher genau andersherum. Für beide Entwicklungen gibt es spannende Gründe.Bei Disney sind Analysten nach einem genaueren Blick nicht sonderlich begeistert. Der Ausblick kommt schlecht an. Kurzfazit vorweg: "gemischte" Zahlen, vor allem mit Blick auf Streaming und das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
