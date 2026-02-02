Die Übernahme des P/OMS-Anbieters Limina entspricht dem Bedarf der Branche nach einer vernetzten Plattform, die jede Phase des Investitionszyklus mit fortschrittlichen Daten, Operationen und Analysen unterstützt

Arcesium, ein weltweit führender Finanztechnologieanbieter für die Investmentbranche, gibt heute die Übernahme des in Stockholm ansässigen Anbieters von Portfolio- und Ordermanagementsystemen (P/OMS) Limina bekannt. Damit entsteht eine vollständige Front-to-Back-Betriebsplattform, die auf die besonderen Anforderungen von Vermögensverwaltern, Hedgefonds und Vermögensinhabern zugeschnitten ist. Durch die Integration des P/OMS von Limina in die Middle- und Back-Office-Lösungen von Arcesium wird das kombinierte Angebot darauf ausgelegt sein, die Fragmentierung älterer Systeme zu beseitigen und isolierte Daten miteinander zu verbinden, um Investmentmanagern die Geschwindigkeit und die Einblicke zu verschaffen, die sie benötigen, um intelligent über Anlageklassen und globale Märkte hinweg zu agieren.

Das gesamte Limina-Team wird zu Arcesium wechseln und eine Schlüsselrolle bei der weiteren Produktentwicklung spielen, um das Engagement von Arcesium zur Optimierung des Pre- und Post-Investment-Prozesses für die weltweit anspruchsvollsten Finanzunternehmen voranzutreiben. Der CEO von Limina, Kristoffer Fürst, wird zu Arcesium wechseln und an Bryan Dougherty, President, Product and Technology, berichten.

"Dies ist ein Wendepunkt für Arcesium, da wir unsere erste Akquisition abschließen und die talentierten Mitarbeiter von Limina in unserem Team willkommen heißen", kommentierte Gaurav Suri, CEO von Arcesium. "Beide Unternehmen sind aus dem Handelsbereich hervorgegangen und bringen das Engagement mit, echte Kundenherausforderungen zu lösen, ein tiefes Verständnis für anspruchsvolle Anlageoperationen und eine Kultur, die auf kontinuierlicher Verbesserung basiert. Mit den Front-Office-Lösungen von Limina wird Arcesium seine globalen Kundenbeziehungen ausbauen und Investmentfirmen die integrierte Technologie zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um ihre Strategien angesichts der zunehmenden Komplexität der Märkte zu skalieren."

Das Cloud-native Design und die Multi-Asset-Abdeckung von Limina sowie die starke technische Kompatibilität ergänzen die Unternehmensdatenverwaltung und die Middle- und Back-Office-Technologie von Arcesium und machen das Unternehmen zu einer natürlichen strategischen Ergänzung. Das kombinierte Angebot bietet Institutionen eine End-to-End-Plattform und ein modulares Betriebsmodell, die darauf ausgelegt sind, datenbasierte Arbeitsabläufe zu transformieren und uneingeschränktes Wachstum zu ermöglichen.

"Seit mehr als einem Jahrzehnt stellt Limina den Status quo in Frage und gestaltet eine neue Ära der Investmentmanagement-Technologie. Wir freuen uns sehr, Teil von Arcesium zu werden und unsere Teams zusammenzuführen, um unseren gemeinsamen Kunden ein umfassenderes Front-to-Back-Angebot und Zugang zu branchenführendem Fachwissen in allen Bereichen des Investment-Lebenszyklus zu bieten", sagte Kristoffer Fürst, Gründer und CEO von Limina. "Unabhängig davon, ob das Ziel von Investmentmanagern darin besteht, die Skalierbarkeit zu verbessern, neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen oder sich dynamisch an veränderte Bedingungen anzupassen, ist der entscheidende Faktor ein einheitlicher Workflow auf einer einzigen Plattform und eine konsistente Quelle zuverlässiger Daten, um ihre Anlageprozesse effizient und sicher zu verwalten. Gemeinsam machen Arcesium und Limina dies durch eine moderne, benutzerorientierte Erfahrung möglich, die maximale Effizienz und Intraday-Transparenz über den gesamten Anlagezyklus hinweg bietet."

Die Übernahme von Limina durch Arcesium wird die globale Präsenz des Unternehmens stärken und die Marktdurchdringung in Europa vertiefen, während es sich gleichzeitig für weiteres Wachstum in den USA und anderen internationalen Märkten positioniert. Diese Nachricht folgt auf die Ankündigung der Eröffnung des Hongkonger Büros von Arcesium im Januar dieses Jahres und auf die Ankündigung der Expansion in Europa mit der Eröffnung eines Büros in Lissabon im Jahr 2024.

OPCO Advisory Services und Zelig Associates fungierten bei dieser Transaktion als Berater für Arcesium bzw. Limina.

Über Arcesium

Arcesium ist ein globales Finanztechnologieunternehmen, das Lösungen für das Datenmanagement vor und nach Investitionen sowie für Unternehmen an einige der weltweit anspruchsvollsten Finanzinstitute liefert, darunter Private-Market-Firmen, Hedgefonds und institutionelle Vermögensverwalter. Die Cloud-native Technologie von Arcesium wurde fachmännisch entwickelt, um eine synchronisierte Golden Source of Data im gesamten Ökosystem eines Kunden zu erreichen. Sie wurde entwickelt, um die komplexesten Workflows zu systematisieren und Kunden dabei zu helfen, Skaleneffekte zu erzielen.

Heute verwaltet Arcesium ein Bruttovermögen von über 5,3 Billionen US-Dollar und Sell-Side-Kapitalsalden von über 1,2 Billionen US-Dollar und hat bis heute über 160 Millionen Investitionen modelliert. Arcesium wurde auf Basis einer Plattform aufgebaut, die von der Investment- und Technologieentwicklungsfirma D. E. Shaw Group entwickelt und getestet wurde, und als Joint Venture mit Blackstone Multi-Asset Investing gegründet. J.P. Morgan, ein weiterer Großkunde, tätigte später eine strategische Investition in das Unternehmen und unterstützte Arcesium damit bei der Verwirklichung seiner Mission: den gesamten Investitionslebenszyklus zu optimieren. Arcesium beschäftigt derzeit über 2.300 Mitarbeiter in den Bereichen Softwareentwicklung, Buchhaltung, Betrieb und Finanzwesen. Weitere Informationen über Arcesium und seine Leistungen finden Sie unter www.arcesium.com. Folgen Sie dem Unternehmen auch auf LinkedIn.

Über Limina

Limina wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden. Das Technologieunternehmen ist auf moderne Softwarelösungen für die Investmentmanagementbranche spezialisiert. Das Unternehmen bietet eine cloudbasierte Multi-Asset-Investmentmanagement-Plattform, die Front- und Middle-Office-Workflows umfasst und Asset Managern, Hedgefonds und Vermögensinhabern dabei helfen soll, ihre Effizienz, Datentransparenz und Entscheidungsfindung in einem zunehmend komplexen Investitionsumfeld zu verbessern.

Weitere Informationen zu Limina und seinen Leistungen finden Sie unter www.limina.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260202811558/de/

Contacts:

Ivy Gitarts

Aspectus Group

Ivy.gitarts@aspectusgroup.com