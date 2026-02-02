"Buy the dip!" - Folker Hellmeyer über den starken Dollar, Europas Selbstblockade und warum 2026 Japan zum Problem werden könnte. Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt von Netfonds, ordnet im Gespräch mit Smartes Geld die globalen Kräfteverschiebungen neu. Sein Befund ist klar: "Der Markt wird die Dollarschwäche korrigieren." Die Stärke der US-Wirtschaft spreche eindeutig für einen starken Dollar - und gegen Europa. Die EZB, so Hellmeyer, sei weniger unabhängig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
