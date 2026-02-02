Bitcoin-Kurs bricht ein: Saylor und Strategy kaufen trotzdem weiter

Der Kryptomarkt hat in der vergangenen Woche eine deutliche Verschärfung der Korrektur erlebt. Bitcoin verlor auf Wochensicht rund 11,5 Prozent und notiert inzwischen etwa 40 Prozent unter seinem Allzeithoch. Die Abwärtsdynamik hat sich spürbar beschleunigt, eine stabile Bodenbildung ist bislang nicht erkennbar. Vom Höchststand aus betrachtet summieren sich die Verluste inzwischen auf fast 40 Prozent, während das Sentiment fragil bleibt. Dennoch setzt Strategy unter Michael Saylor seine konsequente Akkumulationsstrategie fort - ein klares Signal institutionellen Vertrauens inmitten der Marktschwäche.

Strategy kauft trotz fallender Kurse weiter Bitcoin

Trotz des anhaltenden Rückgangs hat Strategy weitere 855 Bitcoin für etwa 75,3 Millionen US-Dollar erworben. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei rund 87.974 US-Dollar pro Bitcoin und damit deutlich über dem aktuellen Marktniveau. Der Zukauf fiel vergleichsweise moderat aus, typisch für Strategy ist jedoch, dass Käufe oft erst mit Verzögerung veröffentlicht werden - der Einstieg erfolgte somit vor dem jüngsten Wochenend-Crash.

Insgesamt hält Strategy nun 713.502 Bitcoin, die für rund 54,26 Milliarden US-Dollar erworben wurden. Der gewichtete Durchschnittseinstiegspreis liegt bei etwa 76.052 US-Dollar pro Bitcoin und damit nahe am aktuellen Marktpreis. Zwischenzeitlich rutschte Bitcoin sogar kurzzeitig darunter, was Strategy rechnerisch in eine knappe Position bringt.

Bitcoin Hyper Presale zeigt relative Stärke

Während der Gesamtmarkt weiter unter Druck steht, gewinnt Bitcoin Hyper im Presale anhaltendes Interesse. Das Projekt hat bereits mehr als 31 Millionen US-Dollar eingesammelt - ein Wert, der in der aktuellen Phase auffällig stabil wirkt. Bitcoin Hyper setzt auf eine Layer-2-Lösung, die Bitcoin funktional erweitert, ohne das sichere Mainnet zu verändern.

Über eine zusätzliche Ausführungsebene sollen schnelle Transaktionen, moderne Anwendungen und neue Finanzfunktionen möglich werden. Eine integrierte Bridge ermöglicht den sicheren Transfer echter BTC in diese Umgebung, wobei Bitcoin als ökonomischer Kern erhalten bleibt. Die Kombination aus bewährter Sicherheit und erweiterter Nutzbarkeit macht das Projekt für viele Anleger attraktiv.

