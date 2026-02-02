Krypto News: Nach Gold- und Silber-Crash: Analyst sieht starkes Comeback-Potenzial bei XRP und Solana

Die Unsicherheit an den Finanzmärkten bleibt hoch. Geopolitische Spannungen und unklare Entwicklungen in den USA sorgen für anhaltende Volatilität bei fast allen Anlageklassen. Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert, während Gold und Silber den stärksten Crash seit Jahrzehnten erlebten. Ein Krypto-Analyst, der diese Entwicklung bei den Edelmetallen präzise vorhergesagt hatte, sieht nun vor allem bei XRP, Solana und Bitcoin klare Erholungschancen. Seine Argumente basieren auf technischen Wendepunkten und der allgemeinen Marktstimmung.

Treffsichere Vorhersagen bei Edelmetallen

Der Experte von Rundumbitcoin hat sich in der Vergangenheit durch eine hohe Trefferquote ausgezeichnet, da er Charts, Fundamentaldaten und Nachrichtenlage konsequent einbezieht. Bei Gold prognostizierte er nach dem Durchbruch der 5.000-Dollar-Marke einen weiteren Anstieg um etwa 10 Prozent, gefolgt von einem Rücksetzer - genau so verlief die Entwicklung. Ähnlich warnte er eindringlich vor Silber, woraufhin der Kurs einen Tag später um fast 40 Prozent einbrach.

Nun richtet der Analyst den Blick auf den Kryptomarkt. Er betont, dass die meisten Assets der allgemeinen Risikobereitschaft folgen und stark mit Bitcoin korrelieren. Dennoch haben XRP, Solana und Bitcoin an technisch markanten Punkten gedreht, was die Voraussetzungen für eine Gegenbewegung schafft.

Kritische Kursmarken bei XRP, Solana und Bitcoin

XRP hat den Bereich um 1,50 US-Dollar erreicht, der in der Vergangenheit mehrfach als Wendepunkt fungierte und starke Erholungen einleitete. Bei Solana gilt die 100-Dollar-Marke als entscheidender psychologischer und technischer Support, unter dem eine Stabilisierung möglich erscheint. Auch Bitcoin testet aktuell die 75.000-Dollar-Zone, die historisch mehrfach gehalten hat.

Der Analyst begründet die potenziell starke Gegenbewegung mit der aktuellen Marktlage und technischen Konstellationen. Sollte sich diese Entwicklung bestätigen, könnten auch kleinere Altcoins profitieren. Viele Investoren richten ihren Fokus derzeit verstärkt auf Bitcoin Hyper ($HYPER), wo sie eine deutliche Kursrallye erwarten.

Bitcoin Hyper Presale zieht anhaltendes Interesse auf sich

Bitcoin Hyper entwickelt eine Layer-2-Lösung, die die Vorteile moderner Blockchains auf Bitcoin überträgt. Nutzer können ihre Coins auf die Hyper Chain übertragen und dort schnelle, kostengünstige Transaktionen sowie vollen Zugang zu DeFi-Anwendungen wie Lending, Yield Farming oder Staking nutzen, um Zinsen auf Bitcoin zu erwirtschaften.

Der native $HYPER-Token befindet sich aktuell im Presale und hat bereits ein Volumen von 31 Millionen US-Dollar erreicht. Viele Beobachter rechnen nach dem Listing an Börsen und dem Mainnet-Launch mit einer starken Kursentwicklung, wie sie nach erfolgreichen Presales in der Vergangenheit häufig zu beobachten war.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.