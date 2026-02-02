Ethereum nach 25-Prozent-Crash: Technisch weiter angeschlagen

Ethereum zeigt sich weiterhin technisch klar geschwächt. Der Markt konnte die bestehende Abwärtsbewegung nicht durchbrechen und beschränkte sich auf kurze, strukturell unbedeutende Gegenreaktionen. Mehrere Versuche, verlorene Kursbereiche zurückzuerobern, scheiterten bereits frühzeitig. Das Bild eines von Verkäufern dominierten Marktes ohne erkennbare stabile Basis bleibt damit intakt.

Abwärtsstruktur auf höherer Zeitebene unverändert

Auf höheren Zeitebenen ist die bärische Struktur weiterhin dominant. Frühere Unterstützungen oberhalb von 2.300 US-Dollar wurden aufgegeben und nicht zurückerobert. Auch wichtige Trendlinien konnten nach oben nicht überwunden werden. Unterhalb des aktuellen Niveaus herrscht eine Zone mit geringer Handelsaktivität, was schnelle und direkte Kursbewegungen begünstigt.

Ein technisch bedeutsamer Bereich liegt derzeit um 2.120 US-Dollar. Diese Zone hat in der Vergangenheit mehrfach als relevanter Halt gewirkt. Ein Bruch würde jedoch einen größeren Preisraum bis etwa 1.850 US-Dollar öffnen, in dem kaum ausgeprägte Unterstützungen vorhanden sind. Selbst ein Erreichen dieses Bereichs garantiert keine unmittelbare Bodenbildung.

Überverkaufte Indikatoren ohne klare Trendwende

Viele technische Indikatoren bewegen sich inzwischen im überverkauften Bereich, sowohl auf kurzen als auch auf längeren Zeitebenen. Besonders der Wochen-RSI und der Stochastik-Indikator zeigen auf Wochensicht eine starke Überdehnung nach unten. Solche Werte wurden in früheren starken Korrekturphasen häufig erreicht.

Trotz dieser Signale bleibt eine Trendwende aus. Überverkaufte Zustände können sich über längere Zeiträume halten, insbesondere bei strukturell schwachem Markt. Seitwärtsbewegungen oder weitere Tiefs sind in solchen Phasen keine Seltenheit.

Bitcoin Hyper Presale als Infrastruktur-Alternative

In einer Phase anhaltender Schwäche bei etablierten Altcoins wie Ethereum rücken Infrastrukturprojekte stärker in den Fokus. Bitcoin Hyper, ein Bitcoin-Layer-2-Netzwerk, positioniert sich als Lösung für schnelle und kostengünstige Transaktionen außerhalb der Basisschicht. Die finale Abrechnung erfolgt weiterhin auf der Bitcoin-Blockchain.

Das Projekt nutzt einen Sequencer in der frühen Phase, um technische Stabilität und geringe Verzögerungen zu gewährleisten. Langfristig ist eine schrittweise Dezentralisierung geplant. Der Presale läuft derzeit zu einem Token-Preis von 0,013675 US-Dollar.

