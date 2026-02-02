US-Justiz schließt Helix-Fall ab: Über 400 Millionen Dollar aus Bitcoin-Mixer eingezogen

Die US-Justiz hat die Einziehung von mehr als 400 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen, Bargeld, Immobilien und weiteren Vermögenswerten aus dem berüchtigten Bitcoin-Mixer Helix abgeschlossen. Der Vorgang markiert das endgültige juristische Ende eines der umfangreichsten Strafverfolgungsverfahren in der Geschichte der Kryptoregulierung. Seit Januar 2026 besitzt die US-Regierung volles Rechts- und Eigentum an den Assets, die zuvor vom Helix-Betreiber Larry Dean Harmon kontrolliert wurden. Der Fall unterstreicht die konsequente Verfolgung digitaler Vermögenswerte auch Jahre nach den ursprünglichen Straftaten.

Helix-Mixer: Geldwäsche über 354.000 Bitcoin

Helix war zwischen 2014 und 2017 als Krypto-Mixer aktiv und verarbeitete mindestens 354.468 Bitcoin, was damals etwa 300 Millionen US-Dollar entsprach - heute aufgrund gestiegener Kurse ein deutlich höherer Wert. Die Plattform nahm Bitcoin-Transaktionen entgegen, mischte diese und leitete sie über verschleierte Pfade weiter, um Herkunft und Ziel der Gelder zu verbergen. Larry Dean Harmon, der auch die Darknet-Suchmaschine Grams betrieb, wurde 2021 wegen Verschwörung zur Geldwäsche verurteilt und im November 2024 zu 36 Monaten Haft sowie anschließender beaufsichtigter Freilassung verurteilt.

Der finale Einziehungsbefehl vom 21. Januar 2026 übertrug das Eigentum endgültig an den Staat. Der Fall demonstriert die wachsende Effektivität von Blockchain-Analytik und forensischen Werkzeugen bei der Nachverfolgung komplexer Darknet-Transaktionen.

