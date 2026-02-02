Drei Schlüsselfaktoren für Bitcoin in dieser Woche

Die Korrektur am Kryptomarkt hat sich zum Wochenende spürbar verschärft. Bitcoin fiel zwischenzeitlich auf rund 75.000 US-Dollar und notiert damit etwa 40 Prozent unter seinem Allzeithoch. Nach einer Phase kontrollierter Rücksetzer gewinnt die Abwärtsbewegung nun deutlich an Dynamik. Der Verkaufsdruck steigt, das Marktumfeld bleibt hoch angespannt. In den kommenden Tagen werden mehrere Entwicklungen entscheidend dafür sein, ob Bitcoin eine Stabilisierung schafft oder ob die Schwächephase weiter andauert.

Breiter Risk-off setzt Bitcoin unter Druck

Zum Auftakt der neuen Handelswoche dürfte sich der Verkaufsdruck an den globalen Finanzmärkten fortsetzen. Mehrere Anlageklassen geraten gleichzeitig unter Abgabedruck, was auf eine ausgeprägte Risk-off-Phase hindeutet. Besonders Rohstoffe und Kryptowährungen sind betroffen, während auch Edelmetalle wie Gold und Silber weiter leiden dürften.

Bitcoin testet derzeit einen langfristig relevanten Support im Wochenchart, der sich in der Vergangenheit mehrfach als stabil erwiesen hat. Analyst Brian Rose sieht in den massiven Long-Liquidationen und dem Bruch wichtiger Supports ein klassisches Kapitulationsmuster, das oft lokale Tiefpunkte markiert. Historisch haben solche Phasen extremer Panik häufig Wendepunkte eingeleitet, doch eine Stabilisierung ist zunächst erforderlich.

Bitcoin Hyper Presale nähert sich 33-Millionen-Marke

Während der Gesamtmarkt von Zurückhaltung geprägt bleibt, zeigt Bitcoin Hyper in dieser Woche auffällige relative Stärke. Das Projekt bewegt sich auf die Marke von rund 33 Millionen US-Dollar im Presale zu und signalisiert damit anhaltendes Investoreninteresse trotz breitem Verkaufsdruck. Gerade in volatilen Phasen gilt solches Verhalten als Hinweis auf gezielte Neuallokation in strukturelle Zukunftsthemen.

Bitcoin Hyper adressiert die begrenzte Funktionalität des Bitcoin-Mainnets, ohne dessen Sicherheit zu verändern. Über eine zusätzliche Ausführungsebene sollen schnelle Transaktionen, neue Anwendungen und moderne Finanzfunktionen möglich werden. Eine integrierte Bridge ermöglicht den sicheren Transfer echter BTC in diese Umgebung, wobei das Bitcoin-Netzwerk wirtschaftlicher Kern bleibt.

