Was sich am Edelmetallmarkt in den letzten Tagen abgespielt hat, wird in die Geschichte eingehen. Gold und Silber galten lange als Bollwerk der Stabilität, doch genau dieses Bild zerbrach Ende Januar 2026 innerhalb weniger Stunden. Ein explosives Zusammenspiel aus chinesischer Spekulation, politischer Unsicherheit in den USA und überhitzten Märkten ließ die Preise kollabieren. Der Crash kam nicht aus dem Nichts. Doch sein Ausmaß schockierte selbst erfahrene Marktteilnehmer. Der Auslöser: Trump, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Gold Magazin