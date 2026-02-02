Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 2 février/February 2026) - CSE market and offices will be closed on Monday, February 16, 2026 for Family Day. Regular trading hours for CSE will resume on Tuesday, February 17, 2026. Trade and settlement dates are as follows:

Le marché et les bureaux du CSE seront fermés le lundi 16 février 2026 pour le jour de la Famille. Les heures normales de négociation pour CSE reprendront le mardi 17 février 2026. Les dates de transaction et de règlement sont les suivantes:

Holiday/ Vacances Trade Date/ Date du commerce Settlement date/Date de règlement Family Day/ Le jour de la Famille Le 16 février/February 2026 Le 13 février/February 2026 Le 17 février/February 2026

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)