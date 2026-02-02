Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 2 février/February 2026) - CSE market and offices will be closed on Monday, February 16, 2026 for Family Day. Regular trading hours for CSE will resume on Tuesday, February 17, 2026. Trade and settlement dates are as follows:
Le marché et les bureaux du CSE seront fermés le lundi 16 février 2026 pour le jour de la Famille. Les heures normales de négociation pour CSE reprendront le mardi 17 février 2026. Les dates de transaction et de règlement sont les suivantes:
Holiday/ Vacances
Trade Date/ Date du commerce
Settlement date/Date de règlement
Family Day/ Le jour de la Famille
Le 16 février/February 2026
Le 13 février/February 2026
Le 17 février/February 2026
If you require further information on the holiday schedule, please contact CSE Market Operations at Marketops@thecse.com or 416-306-0772.
Si vous avez besoin de plus amples informations sur le calendrier des vacances, veuillez contacter les opérations de marché du CSE à Marketops@thecse.com ou au 416-306-0772.
