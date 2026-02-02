Ein Hauch von Panik statt Glanz. Gold spielt weiter verrückt. Nach dem Crash am Freitag geht es zum Start in die neue Woche erneut nach unten. Intraday taucht der Preis bis in den Bereich um 4.400 Dollar ab. Zuletzt stabilisiert sich Gold bei rund 4.650 Dollar. Trotzdem steht damit am Abend ein Tagesminus von rund 4,3 Prozent.Am Freitag verlor Gold bereits rund 9 Prozent. Silber wurde regelrecht zerlegt: zeitweise geht es um 36 Prozent nach unten. Auch am Montag bleibt es extrem volatil.Dominik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
