EQS-News: Metavista3D, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Metavista3D-CTO zum CTO des Jahres gekürt



02.02.2026 / 20:41 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 2. Februar 2026) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Rolf-Dieter Naske, Chief Technology Officer des Unternehmens, im Rahmen der Global Corporate Excellence Awards 2025 ("die Awards") von Business Worldwide zum CTO des Jahres ernannt wurde. Dr. Rolf-Dieter Naske wurde laut Business Worldwide für seinen "Globalen Durchbruch in der Holografie- und Display-Technologie" ausgezeichnet. Laut Business Worldwide ziehen die Awards starke Konkurrenz von Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen weltweit an. Die Gewinner werden in einem strengen Bewertungsverfahren ausgewählt, wobei die Nominierungen von Kunden, Kollegen und Branchenexperten aus Nord- und Südamerika, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Skandinavien und Europa eingereicht werden. Diese internationale Reichweite spiegelt die wahrhaft globale Ausrichtung der ausgezeichneten Unternehmen wider, von denen einige durch unabhängige Forschung und Bewertung identifiziert wurden. Dr. Rolf-Dieter Naske ist Informatiker und hat Mathematik und Informatik studiert. Sein Hauptinteresse gilt der digitalen Bildverarbeitung, mit der er sich seit 1978 beschäftigt. Er reichte seine Dissertation im Bereich der Künstlichen Intelligenz über die Handschrifterkennung im Jahr 1984 ein. Seine Erfindungen führten zu mehr als 20 Patenten im Bereich der 2D-zu-3D-Konvertierung und der autostereoskopischen Display-Technologie. Weitere Informationen zu den Awards und den ausgezeichneten Unternehmen und Personen finden Sie hier: https://www.bwmonline.com/2025-global-corporate-excellence-awards-winners/ . Über Business Worldwide Business Worldwide ist eine umfassende Quelle für zeitnahe, genaue und zuverlässige Marktinformationen über den Handel auf dem globalen Unternehmensmarkt. Unser vierteljährliches Magazin und unser Online-Nachrichtenportal ermöglichen es einem etablierten Publikum von Unternehmensentscheidern, die neuesten Trends und Entwicklungen in Bezug auf internationale Märkte, Unternehmenstransaktionen, Geschäftsstrategien und Gesetzesänderungen zu verfolgen. Zu dieser Leserschaft gehören Führungskräfte und Direktoren einiger der weltweit führenden Unternehmen - Banken, Unternehmensanwälte und Venture-Capital-/Private-Equity-Unternehmen. Die Awards sollen diejenigen Einzelpersonen und Unternehmen auszeichnen, die in diesem globalen und anspruchsvollen Umfeld am meisten Anerkennung verdienen. Sie bieten eine umfassende Branchenanalyse und eine detaillierte Übersicht über die besten Unternehmen der Branche. Über Metavista3D Metavista3D Inc. entwickelt über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG KI-gesteuerte, pseudoholografische Display-Technologien, die eine brillenlose 3D-Visualisierung räumlicher Inhalte ermöglichen. Das Unternehmen hält ein Portfolio von über 20 Patenten im Zusammenhang mit dieser Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3D.com . Die Aktien von Metavista3D werden öffentlich gehandelt und sind in Kanada an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und anderen Börsen unter dem Tickersymbol E3T gelistet. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Wörter "kann", "würde", "könnte", "wird", "beabsichtigen", "planen", "erwarten", "glauben", "anstreben", "vorschlagen", "schätzen", "prognostizieren" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen beziehen, dienen der Kennzeichnung zukunftsgerichteter Aussagen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf unter anderem die Entwicklung und den Ausbau der Technologie des Unternehmens und die Geschäftsziele des Unternehmens. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Solche Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider, basierend auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen, und unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Änderungen des Marktes, des Wettbewerbs, staatlicher oder regulatorischer Entwicklungen, der allgemeinen Wirtschaftslage und anderer Faktoren, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens aufgeführt sind. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die oben genannten. Diese Faktoren sind nicht als abschließend zu betrachten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten materialisieren oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, und auf solche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte nicht übermäßig vertraut werden. Solche Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Haftungsausschluss in Bezug auf Informationen Dritter Metavista3D hat die von oder über Business Worldwide bereitgestellten Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über Leserschaft, Verbreitung, Reputation oder Branchenstellung oder die Auszeichnungen, nicht unabhängig überprüft und lehnt ausdrücklich jegliche Verantwortung für deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Zuverlässigkeit ab. Die Aufnahme von Informationen über Business Worldwide und die Auszeichnungen in dieser Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist nicht als Billigung durch das Unternehmen zu verstehen. Metavista3D übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von Informationen Dritter und lehnt jegliche Haftung für darin enthaltene Fehler, Auslassungen oder Falschdarstellungen sowie für Verluste oder Schäden ab, die sich aus dem Vertrauen auf solche Informationen ergeben. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS

Jeffrey Carlson, CEO

E: jeff@metavista3d.com

T: +1 (702) 518-3220 Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/282412 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/282412

News Source: Metavista3D, Inc.





02.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News