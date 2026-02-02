Gold zweistellig runter, Silber im Crash-Modus: Was war am 30. Januar 2026 los? Thorsten Polleit erklärt den Hebel im Papiermarkt, den Dollar-Effekt und warum er nur eine Zwischenkorrektur sieht.Am Freitag, dem 30. Januar 2026, fühlte sich der Markt plötzlich wie eine Achterbahnfahrt an. Gold rutschte zweistellig ab. Silber erwischte es noch härter. Viele Anleger fragten sich: War das nur ein Flash Crash oder kippt gerade das Sicherheits-Image? Thorsten Polleit, Herausgeber des Boom & Bust Report, gibt im Gespräch eine klare Richtung vor. Er sagt: "Ich glaube, das ist nur eine Zwischenkorrektur." Er verweist auf ein Bündel an Auslösern. Das US-Finanzministerium dementierte Spekulationen …Den vollständigen Artikel lesen
