TestMu AI (früher bekannt als LambdaTest), die weltweit erste Full-Stack-Plattform für agentenbasiertes Quality Engineering, gab heute bekannt, dass sie in The Forrester Wave: Autonomous Testing Platforms, Q4 2025 aufgenommen wurde, einem unabhängigen Forschungsbericht, der Anbieter auf dem Markt für autonome Tests bewertet.

Der Bericht identifiziert TestMu AI als eine cloudbasierte Plattform für die einheitliche Testorchestrierung und -ausführung. Er hebt die Fähigkeiten der Plattform in den Bereichen browserübergreifende Tests, Real Device Cloud und KI-gesteuerte Automatisierung hervor. Insbesondere zitiert die Studie die Tests von TestMu AI an KI-Systemen in verschiedenen Dimensionen und liefert Messwerte für Genauigkeit, Absichtserkennung und Halluzinationserkennung mit konfigurierbaren Schwellenwerten.

Darüber hinaus würdigt der Bericht die KI-gestützte Testdatengenerierung von TestMu AI und hebt dabei insbesondere die Unterstützung für Large Language Models (LLMs), multimodale Eingaben und Compliance-konforme Workflows hervor. Der Bericht hob auch die starke Community-Strategie des Unternehmens hervor, und die Kunden loben den reaktionsschnellen Kundensupport, den die Nutzer mit messbaren Verbesserungen bei der Ausführungszeit und den Kosten in Verbindung bringen.

Aufbauend auf diesen anerkannten Fähigkeiten hat TestMu AI seine Plattform weiterentwickelt, um vollständig autonomes Quality Engineering zu ermöglichen. Durch den Einsatz von KI-Agenten, die Tests selbstständig planen, erstellen und ausführen, unterstützt die Plattform Teams und stellt sicher, dass komplexe, KI-gesteuerte Erfahrungen schnell validiert werden.

"Diese Anerkennung bestätigt unsere Vision, die weltweit erste Agentic Quality Engineering-Plattform zu entwickeln, die für das Zeitalter des unendlichen Codes konzipiert ist", erklärte Mudit Singh, Mitbegründer und Head of Growth bei TestMu AI. "Angesichts der zunehmenden Geschwindigkeit der Softwareentwicklung konzentrieren wir uns darauf, Teams in die Lage zu versetzen, über die Automatisierung hinauszugehen. Mit autonomen Agenten, die selbstständig denken und sich anpassen, stellen wir sicher, dass Unternehmen moderne Anwendungen und KI-gestützte Erlebnisse mit der Geschwindigkeit des Denkens zuverlässig testen können."

Über TestMu AI

TestMu AI (ehemals LambdaTest) ist eine Full-Stack-Plattform für agentenbasiertes KI-Qualitätsengineering, die Teams in die Lage versetzt, intelligente Tests durchzuführen und Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Sie wurde für Skalierbarkeit entwickelt und bietet End-to-End-KI-Agenten für die Planung, Erstellung, Ausführung und Analyse der Softwarequalität. Die Plattform ist von Grund auf KI-nativ und ermöglicht das Testen von Web-, Mobil- und Unternehmensanwendungen in jeder Größenordnung auf realen Geräten, in realen Browsern und in benutzerdefinierten realen Umgebungen.

