Laserfiche der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management gab heute bekannt, dass CRN eine Marke von The Channel Company Taylor Grosso, Senior Director, Channel, Americas, zum 2026 CRN Channel Chief gewählt hat. Diese jährliche Auszeichnung würdigt IT-Vendor Manager und Vertriebsführungskräfte, die die Channel-Strategie gestalten und Innovation und Partnerschaft in der gesamten Branche vorantreiben.

Taylor Grosso beaufsichtigt das amerikanische Channel-Sales-Team von Laserfiche, einschließlich Vereinigte Staaten, Kanada und Lateinamerica, das sich auf die Stärkung der Laserfiche Solution Providers konzentriert, um im sich wandelnden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Da immer mehr Organisationen nach KI-gestützten Tools streben, um die Produktivität zu steigern, stattet Taylor Grosso die Partner mit den Ressourcen aus, die sie benötigen, um die branchenführenden KI-gestützten Dokumenten-Management-Lösungen von Laserfiche schnell zu erlernen und zu verkaufen. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern bei der Erstellung zielgerichteter Geschäftspläne ermöglichen Taylor Grosso und sein Team eine schnellere Kundenakzeptanz der KI, während gleichzeitig das Umsatzwachstum vorangetrieben wird.

"Im vergangenen Jahr haben wir das transformative KI-Potenzial bei der Bewältigung der Informationsmanagement-Herausforderungen der Organisationen gesehen", so Taylor Grosso. "Mein Ziel und das Ziel des gesamten Channel-Teams von Laserfiche besteht darin, Partnern in diesem Moment mithilfe der neuesten Tools von Laserfiche, die das KI-Versprechen durch konkrete und profitable Lösungen einlösen, zum Erfolg zu verhelfen."

"Taylor Grosso ist ein außergewöhnlicher Channel-Leader, legt Wert auf Vertrauen, Beziehungsaufbau und gegenseitigen Erfolg mit dem Channel", so Josep Domingot, Vice President of Sales bei Laserfiche. "Diese Anerkennung durch CRN ist ein Beweis für die Stärke des Laserfiche Solution Provider Programms und die kontinuierliche Innovation des Laserfiche Produkts."

Die jährliche CRN Channel Chiefs-Liste stellt die einflussreichsten Akteure im IT-Channel ins Rampenlicht, feiert diejenigen, die Kooperationen fördern, Innovationen vorantreiben und ihre Partner und Kunden befähigen, einen gemeinsamen Erfolg zu erzielen..

"Führungskräfte, die in diesem Jahr als CRN Channel Chiefs anerkannt wurden, haben ein unerschütterliches Engagement gegenüber ihren Partnern bewiesen und verfügen über einen breiteren IT-Channel. Ihre Vision, Leidenschaft und ihr Antrieb für Innovation prägen weiterhin die Zukunft unserer Branche. Wir sind stolz darauf, ihre Erfolge und den positiven Einfluss, den sie jeden Tag ausüben, zu würdigen", erläuterte Jennifer Follett, Vice President, U.S. Content, Executive Editor, CRN.

Die 2026 Channel Chiefs-Liste von CRN wird ab 2. Februar auf CRN.com unter www.CRN.com/ChannelChiefs vorgestellt.

Über Laserfiche

Laserfiche ist die führende Unternehmensplattform, die Organisationen bei der digitalen Transformation ihrer Abläufe und der Verwaltung ihrer Inhalte mit KI-gestützten Lösungen unterstützt. Durch skalierbare Arbeitsabläufe, anpassbare Formulare, Vorlagen ohne Programmieraufwand und KI-gestützte Funktionen beschleunigt die Laserfiche-Dokumentenverwaltungsplattform die Geschäftsabwicklung. Organisationen jeder Größe von Start-ups bis hin zu Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf Laserfiche. Laserfiche ermöglicht es Teams, die Produktivität zu steigern, die Zusammenarbeit zu fördern und ein hervorragendes Kundenerlebnis in großem Maßstab zu bieten. Laserfiche hat seinen Hauptsitz in Long Beach, Kalifornien und ist weltweit tätig. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.

