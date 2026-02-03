EQS-News: Monport laser
LONDON, 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Pünktlich zum Valentinstag präsentiert Monport Laser die GT Series Faserlaser-Markierungsmaschine mit dem fortschrittlichen GT MOPA Faserlaser. Dieses Gerät wurde im Hinblick auf Präzision, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit entwickelt und unterstützt professionelles Gravieren und Schneiden für individuelle Geschenke, Metallmarkierungen und personalisierte Produkte. Die GT Series ist mit Leistungen von 30 W bis 200 W erhältlich und eignet sich sowohl für kleine Werkstätten als auch für den industriellen Einsatz.
Autofokus-Technologie und Hochgeschwindigkeitsleistung
Die GT Series Faserlaser-Markierungsmaschine ist die verbesserte Version des GPro MOPA Faserlasers, der Ein-Klick-Autofokus mit industrietauglichen Galvoscannern und Siliziumspiegeln kombiniert und eine konstante Gravurtiefe, Schnittgenauigkeit und Geschwindigkeiten von bis zu 22.000 mm/s (866,1 in/s) bietet. Dadurch können Unternehmen Projekte schneller abschließen, bei allen Materialien eine hohe Qualität gewährleisten und komplexe Designs effizient umsetzen - ideal für personalisierte Valentinstagsgeschenke und die Produktion großer Stückzahlen.
Erweiterte Funktionen für Vielseitigkeit
Die GT Series Faserlaser-Markierungsmaschine bietet auch:
Dank dieser fortschrittlichen Funktionen ist die GT Series Faserlaser-Markierungsmaschine äußerst vielseitig einsetzbar und ermöglicht es Anwendern, eine Vielzahl von Lasergravur- und Laserschneidprojekten zu realisieren.
Valentinstag-Aktionen - Deutschland
Aktionen zum Valentinstag - UK
Kunden von Monport profitieren von zusätzlicher Sicherheit und exklusiven Preisen, was diese Valentinstagsaktion sowohl lohnenswert als auch praktisch für professionelle Gravurbetriebe macht.
Informationen zu Monport
Monport Laser entwickelt und produziert präzise Faserlasermaschinen und CO2-Lasergravierer, die es Kreativen und Unternehmen ermöglichen, effizient hochwertige, personalisierte Produkte herzustellen.
Medienkontakt:
E-Mail: support@monportlaser.de
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2661851/monport_logo_800_800__2_Logo.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/monport-laser-feiert-den-valentinstag-mit-der-neuen-gt-series-mopa-faserlasertechnologie-302676997.html
