LONDON, 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Pünktlich zum Valentinstag präsentiert Monport Laser die GT Series Faserlaser-Markierungsmaschine mit dem fortschrittlichen GT MOPA Faserlaser . Dieses Gerät wurde im Hinblick auf Präzision, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit entwickelt und unterstützt professionelles Gravieren und Schneiden für individuelle Geschenke, Metallmarkierungen und personalisierte Produkte. Die GT Series ist mit Leistungen von 30 W bis 200 W erhältlich und eignet sich sowohl für kleine Werkstätten als auch für den industriellen Einsatz. Autofokus-Technologie und Hochgeschwindigkeitsleistung Die GT Series Faserlaser-Markierungsmaschine ist die verbesserte Version des GPro MOPA Faserlasers, der Ein-Klick-Autofokus mit industrietauglichen Galvoscannern und Siliziumspiegeln kombiniert und eine konstante Gravurtiefe, Schnittgenauigkeit und Geschwindigkeiten von bis zu 22.000 mm/s (866,1 in/s) bietet. Dadurch können Unternehmen Projekte schneller abschließen, bei allen Materialien eine hohe Qualität gewährleisten und komplexe Designs effizient umsetzen - ideal für personalisierte Valentinstagsgeschenke und die Produktion großer Stückzahlen. Erweiterte Funktionen für Vielseitigkeit Die GT Series Faserlaser-Markierungsmaschine bietet auch: Ultrafeine Punktgröße (0,01 mm) für filigrane Details





für filigrane Details Tiefengravur und 3D-Relief für dimensionale Effekte





für dimensionale Effekte Dünnmetallschneiden für empfindliche Materialien





für empfindliche Materialien Einstellbare MOPA-Frequenz (1-3000 kHz) für schwarze Markierung auf Aluminium





für schwarze Markierung auf Aluminium Mehrere Arbeitsbereiche (150 × 150 mm und 200 × 200 mm) für kleine oder große Projekte





für kleine oder große Projekte Kompatibilität mit Windows und macOS für nahtlose Workflow-Integration Dank dieser fortschrittlichen Funktionen ist die GT Series Faserlaser-Markierungsmaschine äußerst vielseitig einsetzbar und ermöglicht es Anwendern, eine Vielzahl von Lasergravur- und Laserschneidprojekten zu realisieren. Valentinstag-Aktionen - Deutschland Sparen Sie bis zu 4.400 € bei ausgewählten GT Series Faserlasermaschinen





bei ausgewählten GT Series Faserlasermaschinen Erwerben Sie einen Faserlaser und erhalten Sie ein Überraschungsgeschenk zum Valentinstag





Kostenlose DIY-Materialien beim Kauf eines CO2-Lasers





Glücksrad-Aktion mit Preisen bis zu 500 € in Form von Gutscheinen Aktionen zum Valentinstag - UK Kaufen Sie GM und GM PRO Faserlasergeräte und erhalten Sie kostenlose Schutzbrillen





und erhalten Sie Zu den Preisen der Glücksrad-Aktion gehören:



D70-Drehschalter



80 mm Drehschalter



Schutzbrille



Gutscheine im Wert von 50 £, 100 £, 150 £ oder 200 £

Kunden von Monport profitieren von zusätzlicher Sicherheit und exklusiven Preisen, was diese Valentinstagsaktion sowohl lohnenswert als auch praktisch für professionelle Gravurbetriebe macht. Informationen zu Monport Monport Laser entwickelt und produziert präzise Faserlasermaschinen und CO2-Lasergravierer, die es Kreativen und Unternehmen ermöglichen, effizient hochwertige, personalisierte Produkte herzustellen. Medienkontakt: E-Mail: support@monportlaser.de

Website: https://www.monportlaser.de/ , https://monportlaser.uk/ Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2661851/monport_logo_800_800__2_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/monport-laser-feiert-den-valentinstag-mit-der-neuen-gt-series-mopa-faserlasertechnologie-302676997.html



