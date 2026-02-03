© Foto: Jeff Chiu/AP/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Deutschland: Siltronic, Q4-Umsatz 07:00 Uhr, Deutschland: Sartorius, vorläufige Jahreszahlen 07:00 Uhr, Frankreich: Sartorius Stedim Biotech, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Niederlande: Akzo Nobel, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Schweden: Alfa Laval, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Finnland: Fortum, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Willis Towers Watson, Q4-Zahlen 08:00 Uhr, Irland: Bank of Ireland, Jahreszahlen 08:30 Uhr, Japan: Nintendo, 9-Monatszahlen 09:00 Uhr, Deutschland: KSB, Q4-Umsatz 12:00 Uhr, USA: Pepsico, Q4-Zahlen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE