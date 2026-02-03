Gigantische Gold-Ressource im Multi-Millionenbereich bewegt sich Schritt für Schritt in Richtung Produktion.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) ist ein kanadisches Gold-Erschließungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich stark positioniert. Seit 27. Januar 2026 werden die Aktien an der NYSE American unter dem Tickersymbol "MINE" gehandelt, ein Schritt, der die Sichtbarkeit bei US-Investoren deutlich steigert.

Der Goldpreis hat im Januar 2026 neue Rekordhöhen erreicht und die Marke von über 5.000 US-Dollar pro Unze überschritten, was durch geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Unsicherheiten und erhöhtes Interesse an sicheren Anlagen begünstigt wurde. Der aktuelle Rücksetzer, der den Goldpreis wieder unter die 5.000 US-Dollar Marke gedrückt hat, könnte neue Trading Chancen eröffnen, die Titel wie Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) interessant erscheinen lassen. Der Fokus von Mayfair liegt auf dem Fenn-Gib-Projekt im Timmins-Goldbezirk in Ontario, einem Gebiet mit langer Bergbautradition.

Quelle: Mayfair Gold Corp. (Homepage)

Insgesamt profitiert die Gesellschaft von der aktuellen guten Marktlage, da steigende Edelmetallpreise und ein wachsendes Interesse an Goldaktien das Anlegerinteresse stimulieren. Die Kombination aus technischer Entwicklung, Börsenzugang und günstigen Marktbedingungen macht das Unternehmen zu einem Beispiel dafür, wie Junior-Minenfirmen daran partizipieren können.

Fenn-Gib: Schlüsselprojekt im Herzen des Timmins-Goldbezirks!

Das Fenn-Gib-Goldprojekt ist das unternehmenseigene Herzstück der kanadischen Goldgesellschaft Mayfair Gold (WKN: A41X3D) und gilt als eines der aussichtsreichsten Entwicklungsprojekte im traditionsreichen Timmins-Goldbezirk in Ontario, Kanada. Diese Region zählt zu den produktivsten Goldrevieren der Welt und bietet eine einzigartige Kombination aus geologischer Qualität, ausgezeichneter Infrastruktur und politischer Stabilität.

Für Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) bildet Fenn-Gib dass Sprungbrett, um sich vom Explorationsunternehmen zu einem zukünftigen Goldproduzenten zu entwickeln.

Quelle: Mayfair Gold Corp. (Präsentation)

Fenn-Gib das sich über rund 1.880 Hektar erstreckt und nur wenige Kilometer von der Stadt Timmins entfernt liegt. Die unmittelbare Nähe zu Straßen, Stromleitungen, Bahnverbindungen und qualifizierten Arbeitskräften verschafft dem Projekt erhebliche logistische Vorteile und senkt sowohl Entwicklungs- als auch Betriebskosten. Gleichzeitig profitiert Fenn-Gib von der langjährigen bergbaulichen Erfahrung der Region, in der Genehmigungsprozesse klar strukturiert und gut etabliert sind.

Quelle: Mayfair Gold Corp. (Homepage)

Geologisch liegt Fenn-Gib im berühmten Abitibi-Grünsteingürtel, einer der weltweit bedeutendsten goldführenden Formationen. Eine aktuelle NI-43-101-konforme Ressourcenschätzung weist mehrere Millionen Unzen Gold in der angezeigten sowie zusätzliche Ressourcen in der abgeleiteten Kategorie aus. Charakteristisch für die Lagerstätte ist ihre breite, relativ oberflächennahe Mineralisierung, die sich besonders gut für einen offenen Tagebau eignet. Dies ermöglicht einen kosteneffizienten Abbau und reduziert die technischen Risiken in der frühen Projektphase.

Der Entwicklungsfokus von Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) liegt derzeit auf der Vor-Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study), die einen ersten wirtschaftlich tragfähigen Minenplan definiert. Der geplante Minenstart konzentriert sich auf höhergradige Zonen nahe der Oberfläche, um möglichst früh positiven Cashflow zu erzielen. Erste wirtschaftliche Kennzahlen deuten auf einen attraktiven Kapitalwert, eine solide interne Verzinsung (bei einem Goldpreis von 4.600 fast 40%) und eine kurze Amortisationszeit hin. Selbst bei sehr konservativen Goldpreisannahmen von nur 3.100 US-Dollar.

Quelle: Mayfair Gold Corp. (Homepage)

Ebenso hervorzuheben ist das signifikante Explorations- und Erweiterungspotenzial des Projekts. Der aktuelle Minenplan nutzt nur einen Teil der bekannten Ressource, während zahlreiche Zielzonen entlang des Streichens und in der Tiefe noch nicht vollständig untersucht sind. Zusätzliche Bohrprogramme sollten die Ressourcengröße weiter steigern und die Lebensdauer der zukünftigen Mine nicht unerheblich verlängern.

Parallel dazu verfolgt Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) einen verantwortungsvollen Ansatz in den Bereichen Umweltmanagement, Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit mit lokalen sowie indigenen Gemeinschaften. Diese Aspekte sind in Kanada von zentraler Bedeutung und tragen wesentlich zur langfristigen Projektsicherheit bei. Insgesamt steht das Fenn-Gib-Projekt exemplarisch für ein modernes, gut gelegenes und wirtschaftlich attraktives Goldentwicklungsprojekt.

Fazit: Mit Mayfair Gold vom Goldboom der Zukunft profitieren!

Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) steht sinnbildlich für eine neue Generation von Goldentwicklern, die perfekt von steigenden Gold-Preisen profitieren können. Mit dem Fenn-Gib-Projekt im erstklassigen Timmins-Goldbezirk verfügt das Unternehmen über eine große, gut erschlossene Ressource in einer politisch sicheren Bergbauregion.

Steigende Goldpreise wirken dabei wie ein "Brandbeschleuniger": Sie verbessern die Projektökonomie, erhöhen den strategischen Wert der Lagerstätte und verstärken das Interesse institutioneller Investoren. Die solide Vor-Machbarkeitsstudie, der Börsenzugang in den USA und das erhebliche Explorationspotenzial verleihen Mayfair Gold (WKN: A41X3D) eine attraktive Mischung aus Substanz und Zukunftschance. In einem Umfeld globaler Unsicherheiten und anhaltender Goldnachfrage positioniert sich das Unternehmen als Riesen-Profiteur vom zukünftigen Goldmarkt, mit klarer Perspektive auf Wachstum und Wertsteigerung.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

