AUCKLAND/KERIKERI (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt seine Reise nach Südostasien und in die Pazifik-Region an diesem Dienstag in Neuseeland fort. Vor dem Hintergrund der auf eigene Interessen fokussierten Machtpolitik von US-Präsident Donald Trump will der CDU-Politiker bei einem Gespräch mit seinem Amtskollegen Winston Peters für neue und den Ausbau bestehender Partnerschaften werben.

Die Sprecherin des Auswärtigen Amts hatte erklärt, Deutschland setze sich gemeinsam mit Neuseeland für Demokratie, Freiheit und internationale Ordnung ein. Zudem arbeiten beide Länder eng in der Antarktis zusammen.

Wadephul will sich in Neuseeland auch mit dem Premierminister des im Südpazifik gelegenen Inselstaates Niue, Dalton Tagelagi, treffen. Das Kabinett hatte der völkerrechtlichen Anerkennung von Niue sowie der Aufnahme diplomatischer Beziehungen erst im Januar zugestimmt. Nun soll eine Erklärung zur offiziellen Aufnahme diplomatischer Beziehungen unterzeichnet werden.

Freihandelsabkommen zwischen EU und Neuseeland seit 2024

Neuseeland und Deutschland kooperieren unter anderem in den Bereichen Forschung und Bildung. Deutschland ist Neuseelands wichtigster Handelspartner in der EU. Ein umfassendes Freihandelsabkommen zwischen der EU und Neuseeland trat im Mai 2024 in Kraft. Neuseeland bewegt sich außenpolitisch auf einem schmalen Grat zwischen China als wichtigstem Handelspartner und den USA als maßgeblichem Sicherheitsgaranten./bk/DP/nas