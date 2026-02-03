© Foto: Kristian Tuxen Ladegaard Berg - NurPhotoNach einem schwachen Vorjahr meldet sich Novo Nordisk 2026 eindrucksvoll zurück. Die neue Wegovy-Tablette sorgt in den USA für einen starken Marktstart. Das könnte der Aktie weiter auf die Sprünge helfen. Novo Nordisk ist mit einem Ausrufezeichen ins neue Jahr gestartet. In der zweiten vollen Woche nach der Markteinführung wurde die neue Wegovy-Tablette in den USA mehr als 26.000 Mal verschrieben. Konkret lag die Zahl der Rezepte in der Woche bis zum 23. Januar bei 26.109, wie aus Daten des Marktforschungsunternehmens IQVIA hervorgeht, wie Reuters berichtet. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays sehen in den Zahlen einen sehr starken Marktstart des oralen Medikaments. …Den vollständigen Artikel lesen
