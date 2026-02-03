DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ELEKTROAUTOS - Die Kehrtwende der EU beim Verbrenner-Verbot sorgt einer neuen Studie zufolge für Unsicherheiten und mögliche Umsatzeinbußen auf dem E-Automarkt. Durch die Abschwächung des CO2-Reduktionsziels für 2035 könnte der prognostizierte Anteil von Elektrofahrzeugen um 15 Punkte auf 85 Prozent sinken, wie aus Zahlen der Brüssler Denkfabrik T&E hervorgeht. Die CO2-Emissionen von Kraftfahrzeugen werden gleichzeitig um 10 Prozent höher sein als bei den ursprünglichen Planungen, heißt es in der Studie, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) exklusiv vorliegt. Neben E-Autos (und Wasserstoffantrieben) dürfen klassische Verbrenner weiterhin verkauft werden, sowie verschiedene Hybridfahrzeuge und Elektroautos mit Range-Extender - einem Benzinmotor, der die Batterie während der Fahrt auflädt. (RND)

GASRESERVE - In der Debatte über die künftige Versorgungssicherheit beim Erdgas hat der Dachverband der Energiewirtschaft (BDEW) die Einführung einer nationalen strategischen Reserve für Notfälle als sinnvolles Instrument befürwortet. "Zur Absicherung eines akuten Krisenfalls und unerwarteter externer Schocks ist die Schaffung einer Speicherreserve ein sinnvolles Instrument. Sie kann die Handlungsfähigkeit erhalten und Deutschland resilienter machen", sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. (RND)

