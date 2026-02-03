Waymo, die Robotaxi-Tochter des Google-Konzerns, treibt im Wettbewerb mit Elon Musks Tesla ihre Expansion voran und hat dafür frisches Kapital eingesammelt. In einer Finanzierungsrunde flossen 16 Milliarden US-Dollar in das Unternehmen. Waymo wurde dabei mit insgesamt 126 Milliarden Dollar bewertet, wie der Konzern erklärte.Die selbstfahrenden Taxis sind inzwischen in sechs US-Städten sowie im Silicon Valley unterwegs und absolvieren wöchentlich mehr als 400.000 bezahlte Fahrten ohne Fahrer am Steuer. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
