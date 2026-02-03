Die Grundidee ist einfach: den Megatrends folgen und aus Aktien mit echtem Trendpotenzial die größtmögliche Outperformance herausholen. Doch in der Praxis ist das oft leichter gesagt als getan - muss es aber nicht sein! Wer würde nicht gern die nächste Amazon oder Nvidia entdecken, bevor der breite Markt sie erkennt, und so von den höchsten Renditen profitieren? Der Schlüssel dazu ist zwar herausfordernd, hat aber wenig mit Glück zu tun - es geht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE