Eine Indoor-Studie bestätigt gleichmäßige Kronenentwicklung, hohes Ertragspotenzial und setzt neue Maßstäbe im Cannabisanbau

MONTREAL, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1,8 kg/m² in nur 69 Tagen ab Samen: Das war das zentrale Ergebnis eines kontrollierten Indoor-Versuchs, den CRIC Labs in Montréal in Zusammenarbeit mit Royal Queen Seeds (RQS) durchgeführt hat.

RQS veröffentlicht die Resultate vor dem Hintergrund eines wachsenden Interesses an datenbasiert reproduzierbarer Indoor-Performance sowie der Erweiterung des eigenen F1-Programms, um eine gleichmäßigere Pflanzenentwicklung über verschiedene Anbaustile hinweg abzudecken.

Im Fokus standen zwei Sorten echter F1-Hybrid-Cannabissamen, Orion F1 und Medusa F1, die in der Forschungseinrichtung von CRIC unter eng definierten, kontrollierten Parametern kultiviert wurden. Der Durchlauf erfolgte bei einer Dichte von 5,4 Pflanzen pro m²; der komplette Zyklus umfasste 69 Tage ab Samen, inklusive einer verkürzten vegetativen Phase und anschließender schneller, synchronisierter Blüte.

Auffällig war nicht nur der Ertrag von rund 1.800 g/m², sondern auch die Zuverlässigkeit, mit der der Bestand eine uniforme Struktur über die gesamte Anbaufläche ausprägte. Die Forschenden hielten fest, dass eng abgestimmte Wuchshöhen den Bedarf an individuellen Licht- und Bewässerungsanpassungen im Raum reduzierten und dadurch gleichmäßigere Input-Parameter über dem Canopy erleichterten.

Wesentlich ist zudem die Einschätzung des Teams, dass dieses Output-Niveau nicht ausschließlich großskaligen Anlagen vorbehalten ist. Simon Charette, der das Projekt betreute, verknüpfte den Ertrag mit umsetzbarer Best Practice: "Also im kleinen Maßstab, mit einem Grower, der sich ein bisschen mit den Pflanzen und ihrer Umgebung auskennt, halte ich das für absolut erreichbar." Das stützt die Annahme, dass stabile, uniforme Genetik hohe Performance unter gut gemanagten Bedingungen wahrscheinlicher macht.

RQS ordnet die Ergebnisse von CRIC Labs als Hinweis darauf ein, warum "echte" F1-Hybride im Indoor-Anbau zunehmend Aufmerksamkeit erhalten: Sie sollen Geschwindigkeit, Konsistenz und Robustheit so kombinieren, dass Effizienz und Wiederholbarkeit unterstützt werden. Wenn sich ein Grow-Raum über die Fläche homogener verhält, lassen sich konstante Resultate von Run zu Run tendenziell leichter halten, mit weniger Abweichungen innerhalb des Bestands.

Das Interesse an der CRIC-Studie fällt außerdem mit der Veröffentlichung neuer photoperiodischer F1-Hybrid-Cannabissamen von RQS zusammen. Diese wurden nach demselben True-F1-Ansatz entwickelt und richten sich an Grower, die mehr Kontrolle über die vegetative Dauer und Trainingstechniken wünschen, während weiterhin eine uniforme Struktur und besser planbare Performance angestrebt wird.

Weitere Daten aus dem CRIC-Versuch sind auf Anfrage verfügbar.

PRESSEKONTAKT

Judith Balastegui

media@royalqueenseeds.com

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aa5e8e89-85c0-49fb-b43d-b4da0f78c90f

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aaab7baf-71a0-4989-aa89-94b2d4ad33ff