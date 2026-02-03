Europäische Bankaktien zeigen sich auch 2026 bisher stark. Nach dem überaus fulminanten letzten Jahr zogen die Kurse auch im Januar weiter an. Die Deutsche Bank konnte in den letzten Tagen Boden gut machen und könnte nun neue Widerstände in den Fokus nehmen. 2026 sollte vor allem aus einem Segment weiteres Wachstum kommen.Die Turbulenzen an den Rohstoffmärkten, insbesondere bei Gold und Silber, sind an Finanzwerten in Europa fast spurlos vorbeigegangen. Der Branchenindex Euro Stoxx Banks legte gestern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
