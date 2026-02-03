© Foto: Dall-EPalantir hat neue Zahlen veröffentlicht und mit überraschend starkem Wachstum sowie einem optimistischen Ausblick die Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen.Der US-Datenanalyse- und KI-Spezialist Palantir Technologies hat die Erwartungen der Wall Street im vierten Quartal deutlich übertroffen und mit einem überraschend starken Ausblick für 2026 neue Maßstäbe gesetzt. Angetrieben von rasant wachsender Nachfrage nach KI-Software und Verteidigungslösungen sprang die Aktie im nachbörslichen Handel um rund 7 Prozent auf 158 US-Dollar. Das Unternehmen profitierte sowohl von der aggressiven Expansion im US-Geschäft als auch von einer Reihe milliardenschwerer Regierungsaufträge. Analysten …Den vollständigen Artikel lesen
