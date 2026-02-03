DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die USA und Indien haben sich auf ein Handelsabkommen geeinigt. Die USA werden die reziproken Zölle auf Waren aus Indien auf 18 Prozent von bislang 25 Prozent reduzieren, wie US-Präsident Donald Trump auf Truth Social mitteilte. Neu-Delhi habe sich im Zuge der Vereinbarung außerdem verpflichtet, kein russisches Öl mehr zu kaufen. Die USA hatten vergangenes Jahr einen Zoll von 25 Prozent gegen Indien wegen dessen Käufen von russischem Öl verhängt - zusätzlich zu einem reziproken Zoll von 25 Prozent. In seinem Beitrag in den sozialen Netzwerken erklärte Trump, er und der indische Premierminister Narendra Modi hätten sich auf einen "Handelsdeal zwischen den Vereinigten Staaten und Indien geeinigt, wonach die Vereinigten Staaten einen reduzierten reziproken Zoll erheben und diesen von 25 Prozent auf 18 Prozent senken werden." Zudem sagte Trump, Modi habe zugestimmt, "den Kauf von russischem Öl einzustellen und deutlich mehr aus den Vereinigten Staaten und potenziell aus Venezuela zu kaufen". Diese Zusage bedeute, dass der 25-prozentige Zoll gegen Indien wegen der Ölkäufe fallen gelassen werde, sagte ein Vertreter des Weißen Hauses. Damit liege der endgültige Zollsatz bei 18 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate

12:00 US/Pepsico Inc, Jahresergebnis

12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q

13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q

22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine relevanten Termine angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 6.997,40 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 25.889,00 +0,6% S&P/ASX 200 (Sydney) 8.857,10 +0,9% Nikkei-225 (Tokio) 54.720,66 +3,9% Hang-Seng (Hongk.) 26.843,90 +0,3% Shanghai-Comp. 4.062,03 +1,2% Kospi (Seoul) 5.288,08 +6,8%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach dem Rücksetzer am Vortag infolge der Schwäche bei den Technologiewerten geht es an den asiatischen Aktienmärkten am Dienstag bereits wieder steil nach oben. Mit Blick auf die Vorgaben der Wall Street gehen die Investoren stärker ins Risiko. Technologiewerte, die am Vortag noch gemieden wurden, wie zum Beispiel SK Hynix (+9%), stiegen steil nach oben und zogen den südkoreanischen Leitindex Kospi mit sich, der 6,8 Prozent fester aus dem Handel ging und damit das starke Vortagesminus mehr als ausglich. Indien hat nun auch ein Handelsabkommen mit den USA abgeschlossen, nachdem jüngst eins mit Europa vermeldet wurde. An der Börse in Bombay geht es für den Nifty-50 um 3,0 Prozent nach oben. Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat die Zinsen um 25 Basispunkte auf 3,85 Prozent angehoben und ihre Entscheidung mit hawkishen Kommentaren versehen, die auf eine weitere Zinserhöhung im Mai nach der Veröffentlichung der Daten zu den Verbraucherpreisen für das erste Quartal hindeuten. Die Börse in Sydney schloss 0,9 Prozent höher, gestützt durch Bergbau- und Technologiewerte, obwohl Energietitel nach einem erneut starken Verfall der Rohölpreise hinterherhinkten. In Tokio, wo der Nikkei-225 um 3,9 Prozent auf ein Rekordhoch zulegte, stiegen Aktien der Chiphersteller und Großbanken nach den soliden Vorgaben der Wall Street. Die anfängliche Stärke in Hongkong kühlte sich im Verlauf ab - goldnahe Titel konnten einen Teil der Verluste vom Montag wettmachen, während Immobilien- und Konsumwerte Mühe hatten, ihr Momentum zu halten. Chinas Immobilienbranche ist noch nicht über den Berg, schreibt Daiwa-Analyst William Wu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 49.407,66 +1,1% 515,19 +1,7% S&P-500 6.976,44 +0,5% 37,41 +1,4% NASDAQ Comp 23.592,11 +0,6% 130,29 +0,9% NASDAQ 100 25.738,61 +0,7% 186,23 +1,2% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 1,41 Mrd 1,82 Mrd Gewinner 1.615 1.162 Verlierer 1.141 1.584 Unverändert 90 90

Freundlich - Starke Konjunkturdaten stützten die US-Börsen. Der ISM-Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes schoss im Januar klar in den Wachstum anzeigenden Bereich nach oben - und ließ die Markterwartungen weit hinter sich. Erstmals seit zwölf Monaten expandierte der wichtige Index. Ins positive Konjunkturbild fügte sich die Aufwärtsrevision des von S&P Global im Januar ermittelten Einkaufsmanagerindex für die Industrie nahtlos ein. Oracle sanken um 2,7 Prozent. Das Unternehmen will sich in diesem Jahr zwischen 45 und 50 Milliarden US-Dollar besorgen. Mit dem Geld will Oracle ihre Wette auf das Cloud-Computing für KI-Anwendungen finanzieren. Nvidia gaben um 2,9 Prozent nach. Der Plan des Unternehmens, bis zu 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI zu investieren, liege auf Eis, berichteten informierte Personen. Disney zeigten sich mit Abschlägen von 7,3 Prozent. Der Unterhaltungskonzern hatte im ersten Geschäftsquartal mit Umsatz und Gewinn die Markterwartungen übertroffen. Hohe Werbeausgaben für Kinofilme kamen bei Anlegern aber nicht gut an. Zudem beabsichtigt CEO Bob Iger laut einem Bericht des Wall Street Journal noch vor Ablauf seines Vertrags (31. Dezember) zurückzutreten.

US-ANLEIHEN

Wegen der Nominierung von Kevin Warsh zum US-Notenbankgouverneur, vor allem aber wegen der starken Konjunkturdaten sanken die Zinssenkungshoffnungen. Die Zehnjahresrendite legte um 4 Basispunkte auf 4,28 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:44 % YTD EUR/USD 1,1816 0,2 1,1791 1,1857 +0,9% EUR/JPY 183,62 0,1 183,42 183,56 -0,1% EUR/GBP 0,8626 -0,0 0,8627 0,8667 -0,7% GBP/USD 1,3697 0,2 1,3666 1,3681 +1,6% USD/JPY 155,41 -0,1 155,56 154,81 -0,9% USD/KRW 1.445,10 -0,6 1.453,64 1.459,50 +0,7% USD/CNY 6,9629 -0,0 6,9662 6,9725 -0,7% USD/CNH 6,9363 -0,1 6,9435 6,9506 -0,3% USD/HKD 7,8122 0,0 7,8114 7,8097 +0,4% AUD/USD 0,7019 1,0 0,6948 0,6936 +4,1% NZD/USD 0,6043 0,7 0,5998 0,6006 +4,4% BTC/USD 78.422,55 -0,3 78.697,70 76.453,60 -12,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zog wie schon am Freitag mit der Warsh-Personalie weiter an, der Dollar-Index erholte sich um weitere 0,7 Prozent - dank reduzierter Zinssenkungshoffnungen. Wetten auf eine Dollarschwäche könnten zu weit gegangen sein, urteilte Ökonom Neil Shearing von Capital Economics. Die Nominierung von Warsh zum nächsten Fed-Vorsitzenden habe die Befürchtungen eines Angriffs auf die Unabhängigkeit der Fed verringert, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.888,57 4.660,78 +4,9% +227,79 +13,2% Silber 85,35 79,087 +7,9% +6,26 +19,8% Platin 1.862,59 1.799,68 +3,5% +62,91 +4,4% Kupfer 6,03 5,83 +3,5% +0,21 +3,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Ausverkauf bei Gold und Silber setzte sich fort - begünstigt durch nachlassende Zinssenkungsspekulationen. Die Feinunze Gold ermäßigte sich um 4,7 Prozent. Marktteilnehmer sprachen von andauernden Gewinnmitnahmen. Verschärfend hinzu kämen erhöhte Einschussforderungen der Terminbörsen. Der jüngste Rücksetzer bei Gold sei eine gesunde technische Korrektur nach einer "irrationalen" Rally in den vorangegangenen Tagen, urteilte Analystin Yuxuan Tang von JPM.

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,87 62,14 -0,4% -0,27 +14,2% Brent/ICE 66,00 66,30 -0,5% -0,30 +16,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Erdölpreise standen unter Druck. Die Notierungen für Brent und WTI fielen um bis zu 6,2 Prozent. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran zerstreuten Angebotssorgen, hieß es. Daneben hatten mehrere Mitglieder der Opec+-Staaten vereinbart, die Fördermengen unverändert zu lassen und nicht zu senken.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

RESERVE BANK OF AUSTRALIA

Die australische Notenbank hat die Zinsen erstmals seit Ende 2023 erhöht und zur Begründung auf eine Verschlechterung der Inflationsaussichten und einen breiten Wirtschaftsaufschwung in den vergangenen Quartalen verwiesen. Die Reserve Bank of Australia (RBA) hob den offiziellen Leitzins am Dienstag um 25 Basispunkte auf 3,85 Prozent an und machte damit die erst im August erfolgte Zinssenkung rückgängig - eine plötzliche Kehrtwende, nachdem ihre Inflationsprognosen nicht eingetroffen waren.

VERBRAUCHERPREISE SÜDKOREA

- Verbraucherpreise Kernrate Jan +2,0% gg Vorjahr, +0,5% gg Vormonat

- Verbraucherpreise Jan +0,4% (PROG: +0,5%) gg Vormonat

- Verbraucherpreise Jan +2,0% (PROG: +2,1%) gg Vorjahr

NXP SEMICONDUCTORS

erzielte im vierten Quartal einen Gewinn von 455 Millionen US-Dollar oder 1,79 US-Dollar je Aktie, verglichen mit 495 Millionen Dollar oder 1,93 Dollar je Aktie ein Jahr zuvor. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte betrug der Gewinn je Aktie 3,35 Dollar und lag damit über den von Analysten laut Factset erwarteten 3,31 Dollar. Der Umsatz stieg um 7 Prozent auf 3,34 Milliarden Dollar. Die von Factset befragten Analysten hatten einen Umsatz von 3,31 Milliarden Dollar prognostiziert.

PALANTIR TECHNOLOGIES

hat ein weiteres Quartal mit Rekordumsätzen gemeldet. Die Erlösentwicklung spiegelte die starke Nachfrage nach Technologie für künstliche Intelligenz seitens der US-Regierung und kommerzieller Unternehmen wider. Das Datenanalyseunternehmen verbuchte in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres einen Umsatz von 1,41 Milliarden US-Dollar - ein Zuwachs von 70 Prozent auf Jahressicht. Analysten hatten mit Erlösen von 1,34 Milliarden Dollar gerechnet. Das Unternehmen verzeichnete einen Nettogewinn von 609 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie betrug 25 (Vorjahr 14) Cent und damit mehr als Analysten im Konsens mit 23 Cent veranschlagt hatten. Gewinn und Umsatz übertrafen somit die Erwartungen der Analysten.

SPACEX / xAI

Elon Musk hat bekannt gegeben, dass sein Raumfahrtunternehmen SpaceX sein KI-Startup xAI übernommen hat. SpaceX bestätigte die Übernahme und veröffentlichte ein Memo von Musk zu der Vereinbarung auf seiner Website. Der Zusammenschluss vereint SpaceX, ein reifes und marktbeherrschendes Unternehmen, mit einem Startup in der Anfangsphase, das unter starkem Wettbewerbsdruck steht. SpaceX betreibt eine Flotte von wiederverwendbaren Raketen, Raumschiffe für den Transport von Astronauten in den Orbit und Starlink, das weltweit größte Satellitennetzwerk, das Millionen von Kunden weltweit mit Breitbandinternet versorgt. Musks xAI trainiert, wie andere KI-Unternehmen auch, große Sprachmodelle und betreibt Grok, einen in die Social-Media-Plattform X integrierten Chatbot. Das Startup steht im Wettbewerb mit OpenAI, Anthropic, Deepmind und anderen Akteuren.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 01:45 ET (06:45 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.