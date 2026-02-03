© Foto: Dall-EEin Handelsabkommen mit den USA befeuert Indiens Börsen und nährt die Hoffnung auf eine nachhaltige Trendwende nach Monaten der Schwäche.Die Finanzmärkte in Indien haben am Dienstag mit einer kräftigen Erleichterungsrallye reagiert, nachdem Neu-Delhi und Washington ein lange erwartetes Handelsabkommen bekannt gegeben haben. Der Leitindex Nifty 50 sprang zum Handelsauftakt um bis zu fünf Prozent nach oben und steuert auf den stärksten Tagesgewinn seit fast sechs Jahren zu. Parallel wertete die indische Rupie um rund ein Prozent auf und zeigte damit den besten Handelstag seit November 2022. Die US-Regierung wird die Zölle auf indische Exporte deutlich senken. US-Präsident Donald Trump …Den vollständigen Artikel lesen
