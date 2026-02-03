Zürich (ots) -Bei localsearch (Swisscom Directories AG) hat Mike Schärer am 12. Januar 2026 als Chief Human Resources Officer die Leitung der HR-Abteilung übernommen. In dieser Funktion ist der 38-Jährige auch neu Teil der Geschäftsleitung.Mike Schärer bringt mehrjährige Erfahrung im internationalen HR-Management mit: Vor seinem Wechsel zu localsearch war er über 16 Jahre für AXA XL tätig, davon mehr als fünf Jahre als Head of HR und Mitglied des Schweizer Führungsteams. In dieser Rolle verantwortete er beim Unternehmensbereich für Sach-, Haftpflicht- und Spezialrisiken des weltweiten Versicherungsunternehmens AXA die gesamte HR- und Payroll-Organisation. Zu seinen wichtigsten Erfolgen zählen die Begleitung mehrerer internationaler Reorganisationen, die Harmonisierung von Benefits sowie der Aufbau und die Verantwortung eines internationalen Personalverleihmodells.Seine internationale Perspektive erwarb Mike Schärer in der Zusammenarbeit mit Teams in Europa und Asien. Die Führung kulturell diverser Teams sowie die lokale Umsetzung globaler HR-Strategien gehören zu seinen ausgewiesenen Stärken. Er verfügt über einen Master in HR-Management der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW (2019).Mike Schärer ist seit 12. Januar 2026 als Chief Human Resources Officer neu in der Geschäftsleitung von localsearch und leitet die HR-Abteilung.Stefano Santinelli, CEO localsearch: "Mit Mike Schärer gewinnen wir eine erfahrene und strategisch denkende HR-Führungspersönlichkeit, die unsere Mitarbeitenden, unsere Kultur und die Weiterentwicklung von localsearch nachhaltig stärkt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."Mike Schärer, Chief Human Resources Officer localsearch: "Ich freue mich ausserordentlich, Teil eines so dynamischen Unternehmens zu sein und gemeinsam mit meinem Team sowie allen Business-Bereichen die Entwicklung und den Wandel von localsearch voranzutreiben. Unsere Mitarbeitenden haben beeindruckend gezeigt, wie erfolgreiche Transformation gelingt - dank Menschen, die mutig handeln, Verantwortung übernehmen und Veränderung aktiv gestalten."Über localsearchlocalsearch ist der führende Online-Marketing-Partner für Schweizer KMU und Einzelfirmen. Mit digitalONE und advertiseONE bietet localsearch zwei leistungsstarke Lösungen, die Unternehmen helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Zeitalter zu stärken.digitalONE ist das All-in-One-Paket für modernes Online-Marketing: Es kombiniert automatisierte Sichtbarkeit, eine professionelle Online-Präsenz, Website, Webshop, Online-Buchungstool, Reputationsmanagement und Tools für die Kundenkommunikation - einfach, effizient und persönlich begleitet. advertiseONE sorgt mit datengetriebenen Online-Werbekampagnen auf Google, Meta und weiteren Plattformen für maximale Reichweite und messbare Erfolge.localsearch setzt auf AI-Power: Künstliche Intelligenz unterstützt Kundinnen und Kunden bei der Inhaltserstellung, Automatisierung und Optimierung ihrer digitalen Marketingmassnahmen. KI-basierte Assistenten helfen den KMU, effizienter zu arbeiten, Zeit zu sparen und die Qualität digitaler Auftritte weiter zu steigern - für noch mehr Wirkung im Online-Marketing.Mit local.ch und search.ch betreibt und vermarktet localsearch die reichweitenstärksten Verzeichnis- und Buchungsplattformen der Schweiz. Zum Markenportfolio gehören ausserdem renovero, die führende Schweizer Handwerkerplattform, Localcities, die Plattform für Gemeinden und Vereine, sowie der Branchenvergleichsdienst Vergleich CH.localsearch, local.ch, search.ch, renovero, Localcities und Vergleich CH sind Marken der Swisscom Directories AG, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Swisscom AG.Pressekontakt:Stefan WyssHead of Communicationsmedia@localsearch.ch+41 58 262 76 82Original-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061097/100938217