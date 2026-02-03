Münster (ots) -Wie aus einer Popikone ein neues Gesicht für Eurojackpot wirdDie 90er feiern gerade ihr großes Comeback. In Mode, Musik und Popkultur ist das Jahrzehnt wieder präsent - laut, verspielt, selbstbewusst. Auch musikalisch ist das unüberhörbar. Mitten darin meldet sich eine bekannte Stimme zurück: Bruce Lacy. Der Musiker, der seit vielen Jahren die Kultfigur Captain Jack verkörpert, ist in der aktuellen Eurojackpot-Kampagne nicht nur als Euro Jack zu sehen, sondern auch zu hören - sein Song und seine Figur wurden dafür neu inszeniert.Es ist ein Revival, das vor allem eines transportiert: Energie, Lebensfreude und das Gefühl, dass alles möglich ist. Genau diese Haltung bringt Lacy nun als Euro Jack ein - mit jener Dynamik und Euphorie, für die dieses Jahrzehnt bis heute steht. "Die 90er waren eine Zeit, in der alles möglich schien", sagt Lacy. "Diese emotionale Freiheit, die Vitalität - genau das will ich weitergeben. Nicht als Nostalgie, sondern als Gefühl für heute."Vom 90er-Kult zur neuen RolleDieses Gefühl lebt Lacy nicht nur auf der Bühne, sondern auch ganz privat. Wenn es um große Chancen geht, ist er selbst alles andere als zurückhaltend. "Wenn mein Manager Udo und ich unterwegs sind und hören, dass der Jackpot bei 80 oder 120 Millionen liegt, halten wir bei einer Lotto-Annahmestelle an und spielen", erzählt er. "Wir sagen dann immer: Wenn einer gewinnt, teilen wir." Die Rolle als Euro Jack knüpfe genau an das an, wofür der Sänger seit Jahren stehe: Optimismus und den Glauben daran, dass man sich Möglichkeiten erlauben muss. "Vielleicht ist es Karma", sagt Lacy. "Wenn du mit dem Universum sprichst, kommt manchmal eine Antwort zurück."EYO Euro Jack!"Verrückt viel Geld" lautet der neue Claim bei Eurojackpot. Euro Jack versteht sich dabei als Begleiter des Gewinnmoments - als emotionalen Befreiungsschlag. Mit seinem Ausruf "EYO Euro Jack!" ist Lacy im entscheidenden Augenblick präsent und begleitet das Gewinnerpaar auf einer Reise durch fantastische Welten.Gewinnen als HaltungLacy geht es weniger um Garantien als um das Ausprobieren. "If you don't play, you can't win", sagt er. "Viele geben ihre Träume zu früh auf. Aber wenn du es wenigstens versuchst, kann sich etwas verändern." Am Ende gehe es nicht darum, alles zu planen. "Manchmal musst du einfach sagen: Ich glaube dran und probiere es."Vielleicht ist es genau das, was aus den 90ern geblieben ist: Der Mut, sich auch auf das Unwahrscheinliche einzulassen - wie im Spot, wenn ein diamantbesetzter Jetski-Schwan durch das Wasser gleitet und für einen Moment alles andere nebensächlich wird.Wer selbst ins Spiel kommen will, hat jeden Dienstag und Freitag bei der europäischen Lotterie Eurojackpot die Chance dazu. Weitere Informationen gibt es in jeder Lotto-Annahmestelle oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/6209180