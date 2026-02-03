Das Unternehmen erweitert seine Geschäftsstrategie durch BYOD-Flexibilität, die Anpassung an die Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) sowie ein verbessertes Channel-Partner-Programm

Owl Labs, ein führender Anbieter von 360-Grad-Videokonferenz- und Hybrid-Kollaborationstechnologie auf Grundlage künstlicher Intelligenz, hat heute mit dem Meeting Owl 5 Pro sein neuestes 360-Grad-Kamera-, Lautsprecher- und Mikrofon-Gerät vorgestellt. Das Meeting Owl 5 Pro ermöglicht für hybride Meetings ein völlig neues Erlebnis am Tisch und bietet eine speziell für Unternehmens-Organisationen entwickelte Lösung, die ein nahtloses Bring-Your-Own-Device-Erlebnis (BYOD) mit nur einem Kabel ermöglicht.

Flexibilität ist ein grundlegender Bestandteil des Designs des Meeting Owl 5 Pro, wodurch es praktisch jede Raumkonfiguration unterstützt von eigenständigen BYOD-Konfigurationen bis hin zur Integration als Peripheriegerät in umfangreiche Raumsysteme. Das BYOD-Konzept ermöglicht mit nur einem Kabel eine sofortige USB-Verbindung zum audiovisuellen System des Raums. Dies vereinfacht die Einrichtung des Raums, reduziert die Komplexität der Verkabelung und gewährleistet ein einheitliches Erlebnis für Teilnehmer im Raum und in der Ferne.

Zu den wichtigsten Funktionen und Performance-Verbesserungen des Meeting Owl 5 Pro gehören:

Kabelgebundene Kopplung mehrerer Geräte Gesicherte, zuverlässige Abdeckung für größere Räume durch einfache Ethernet-Verbindung mit einem einzigen Kabel

Gesicherte, zuverlässige Abdeckung für größere Räume durch einfache Ethernet-Verbindung mit einem einzigen Kabel Direkte Ethernet-Konnektivität Festverdrahtete Netzwerke und zentralisierte Geräteverwaltung für Unternehmens-IT

Festverdrahtete Netzwerke und zentralisierte Geräteverwaltung für Unternehmens-IT Integriertes Port-Design Integrierte HDMI-, USB-C- und Ethernet-Anschlüsse für stabile Verbindungen und übersichtliche Kabelführung

Integrierte HDMI-, USB-C- und Ethernet-Anschlüsse für stabile Verbindungen und übersichtliche Kabelführung MDEP-fähige Architektur Entwickelt zur Unterstützung kommender Anforderungen der Microsoft Device Ecosystem Platform

Entwickelt zur Unterstützung kommender Anforderungen der Microsoft Device Ecosystem Platform Fünf anpassbare Modi für Videokonferenzen Mit der Multifunktionstaste am Gerät lässt sich das Layout und das Erlebnis einer Konferenz ganz einfach anpassen

Mit der Multifunktionstaste am Gerät lässt sich das Layout und das Erlebnis einer Konferenz ganz einfach anpassen Flexible drahtlose oder kabelgebundene Kopplung Wählen Sie die Verbindungsmethode, die am besten zur Raumgestaltung, zu den Netzwerkanforderungen und zu den IT-Präferenzen passt

"Das Meeting Owl 5 Pro stellt einen bedeutenden Fortschritt auf unserem Weg dar, wirklich gleichberechtigte Hybrid-Konferenzen für alle Unternehmen zu schaffen, wobei der Schwerpunkt auf Großunternehmen liegt", sagte Frank Weishaupt, CEO von Owl Labs. "Von der optimierten Einrichtung bis hin zu Innovationen auf Unternehmensebene, dem Engagement des Unternehmens für MDEP-Bereitschaft und einer verstärkten Channel-Strategie bieten wir eine Lösung, auf die moderne Unternehmen heute vertrauen können und die im Laufe der Zeit durch neue Fortschritte weiter verbessert wird."

Um sein Engagement für Vertriebspartner zu unterstreichen, startet Owl Labs parallel zum neuen Produkt ein verbessertes Vertriebspartnerprogramm, wobei das Meeting Owl 5 Pro zu den ersten Produkten des Unternehmens gehört, die speziell für Vertriebskanäle entwickelt wurden. Das Programm bietet mehr Flexibilität bei den Margen, erweiterte Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Auftragsregistrierung, Anreize und engagierten Support. Es umfasst auch ein Abonnementangebot für Owl 360 Services, die Serviceplattform von Owl Labs, die für IT-Administratoren in Unternehmen entwickelt wurde und Remote-Geräteverwaltung, erweiterte Analysen, priorisierte Einarbeitung und technischen Support sowie erhöhten Geräteschutz bietet.

Im Rahmen seiner umfassenden Unternehmensstrategie setzt Owl Labs seine Partnerschaft mit der Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) fort und bekräftigt damit sein langfristiges Engagement für Sicherheit, Verwaltungsfreundlichkeit und IT-Standards auf Unternehmensniveau in seinem gesamten Portfolio. Diese unternehmensweite Initiative spiegelt den Fokus von Owl Labs wider, eine skalierbare, für Unternehmen geeignete Grundlage zu schaffen, während sich sein Produktökosystem und seine Dienstleistungen weiterentwickeln. Das bestehende Portfolio von Owl Labs, darunter Meeting Owl 4+ und Owl Bar, ist für Microsoft Teams zertifiziert. Zusammen bieten diese Angebote IT-Verantwortlichen ein umfassendes, vertrauenswürdiges Ökosystem für die Bereitstellung und Verwaltung hybrider Kooperationslösungen in großem Maßstab.

Das Meeting Owl 5 Pro kann ab sofort für 2399 GBP vorbestellt werden; die Auslieferung ist für das erste Quartal vorgesehen. Das Gerät wird zunächst in den USA, Kanada, Großbritannien und Europa auf den Markt kommen, eine weitere weltweite Expansion ist geplant. Um das Produkt zu erwerben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler oder kontaktieren Sie sales@owllabs.com. Weitere Informationen zu allen Produkten von Owl Labs finden Sie unter owllabs.co.uk.

Über Owl Labs:

Owl Labs ist das erste Unternehmen, das KI-gestützte 360-Grad-Videokonferenzlösungen für hybride Organisationen entwickelt. Das vernetzte Gerätesystem und die Owl Intelligence System-Software sorgen für mehr Inklusivität und Zusammenarbeit in Meetings, indem sie die gleichen Rahmenbedingungen für Remote-Teilnehmer und Teilnehmer im Raum schaffen. Die Meeting Owl-Produktreihe ist die erste KI-gestützte, WLAN-fähige 360-Grad-Kamera mit Mikrofon und Lautsprecher, die automatisch auf die sprechende Person zoomt. Mehr als 250.000 Organisationen, von kleinen Unternehmen über 92 Unternehmen der Fortune-100-Liste bis hin zu Bildungseinrichtungen, haben Produkte von Owl Labs genutzt, um Millionen von hybriden Erlebnissen zu ermöglichen. Owl Labs hat 47 Millionen Dollar an Finanzmitteln aufgebracht und hat seinen Sitz in Boston, mit remote und hybrid arbeitenden Angestellten auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter owllabs.co.uk.

