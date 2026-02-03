Hamburg (ots) -Am 4. und 5. Februar 2026 wird das Congress Center Hamburg (CCH) erneut zur Bühne für das weltweit größte Sportbusiness-Event. Die SPOBIS Conference 2026 bringt rund 5.000 Teilnehmende, mehr als 1.500 Unternehmen aus aller Welt sowie über 200 führende Stimmen aus Sport, Wirtschaft, Technologie, Medien, Politik und Gesellschaft zusammen. Unter dem Leitmotiv "Shaping the Future of Sports Business" widmet sich das Event den Strategien, Trends, Herausforderungen und Chancen, die die Branche bereits jetzt prägen - und noch prägen werden.Das Line-up verspricht erneut ein vielschichtiges Programm, das sämtliche Inhalte umfasst, die aktuell für das Sportbusiness wesentlich sind - und von hochkarätigen Speakern aus dem In- und Ausland diskutiert werden.Highlights der SPOBIS Conference 2026- Renommierte Speaker: Zu den bestätigten Speakern zählen u.a. Staatsministerin für Sport und Ehrenamt Christiane Schenderlein, DFB-Präsident Bernd Neuendorf, FC Bayern München-Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen, Adidas-CEO Bjørn Gulden, WTA Ventures-CEO Marina Storti, Marketing Director der UEFA Guy-Laurent Epstein sowie Unternehmerin und Co-Gründerin vom FC Viktoria Berlin Verena Pausder. Sie ordnen zentrale Entwicklungen des Sportbusiness ein und teilen ihre Perspektiven auf zukünftige Potenziale und Herausforderungen.- Die fünf großen Leitthemen des Sportbusiness: Die SPOBIS Conference stellt die zentralen Themen in den Fokus, die die Branche bewegen. Die fünf Leitthemen in 2026 sind:- Globales Fußballbusiness - Machtverschiebungen, Investoren, neue Ligen- Der Zustand des deutschen Sports - zwischen Förderlücke und Strukturwandel- Privatisierung des Sports - Wachstumstreiber oder Sackgasse?- Entertainment & Culture - wo Sport neue Zielgruppen findet- Sports Tech & Innovation - wie Technologie das Geschäft verändert- Business-Cases im Sporttech-Park: Im Sporttech-Park wird Innovation wieder greifbar gemacht - mit neuen Technologien, konkreten Use-Cases und Geschäftsmodellen, die zeigen, wie Tech das Sportbusiness verändert und welche Chancen daraus entstehen.- Themenvielfalt zu Trends und Chancen: Panels, Keynotes und Masterclasses greifen die entscheidenden Entwicklungen im Sportbusiness auf - von neuen Vermarktungsmodellen über Medientrends bis hin zu globalen Wachstumsfeldern und wachsenden Synergien von Sport, Fashion und Entertainment.Plattform für Know-how, Networking und BusinessNeben dem inhaltlichen Programm zählt die SPOBIS Conference zu den wichtigsten Networking-Plattformen im nationalen und internationalen Sportbusiness. Jährlich - seit 2024 mit Active City als Host City Partner - kommen Fach- und Führungskräfte aus Ligen, Verbänden, Marken, Medien, Technologieunternehmen, Agenturen und Start-ups zusammen, um über die inhaltlichen Impulse hinaus Kontakte zu knüpfen und neue Partnerschaften zu entwickeln.Zu den vertretenen globalen Marken zählen 2026 unter anderem Google, SAP, Uber, adidas und Bitpanda. Ergänzt wird das internationale Teilnehmerfeld durch Spitzenclubs wie den FC Liverpool, Juventus Turin und Aston Villa sowie durch Ligen und Organisationen wie die NHL und die Snow League. Darüber hinaus sind zahlreiche Bundesliga-Vereine vor Ort, die die SPOBIS Conference ebenfalls als Gelegenheit nutzen, bestehende Partnerschaften zu pflegen und neue Business-Kontakte aufzubauen.Marco Klewenhagen, Geschäftsführer SPOBIS GmbH: "Die SPOBIS Conference 2026 vereint erneut die gesamte Vielfalt und Innovationskraft des Sportbusiness in Hamburg. Mit erstklassigen Speakern, internationalen Teilnehmenden und einer breiten Palette an Themen und Diskursen - von führenden Sportrechtehaltern über Marken bis hin zu Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft - bekräftigen wir einmal mehr unsere Position als eine der bedeutendsten globalen Plattformen für Wissenstransfer und Networking im Sportbusiness."Zur Presse-Akkreditierung (https://share.hsforms.com/1JkWBl77ARXyR0IqnfgMs8g3p66o)Pressekontakt:SPOBIS GmbHSonja Niemeier | Bereichsleitung Content & MarketingTelefon: 040 41 33 008-15E-Mail: niemeier@spobis.comOriginal-Content von: SPOBIS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82900/6209196