KI kann Vermittler in verschiedenen Bereichen unterstützen. Christian Imhäuser vom KI-Unternehmen Bots4You erklärt, wo KI im Maklerbüro wirklich entlasten kann, woran man seriöse Anbieter erkennt und wie sich echter Datenschutz von vermeintlichem DSGVO-Marketing unterscheidet. Herr Imhäuser, KI hält immer mehr Einzug in Maklerbüros, ist noch längst nicht im Alltag angekommen. Mangelt es Ihrer Meinung nach am Interesse oder überschätzen viele den Aufwand und unterschätzen den Nutzen? Meiner Erfahrung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact