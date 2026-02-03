BÖRSE AKTUELL: RBA erhöht Zinssätze (03.02.26)

Asien mit uneinheitlicher Entwicklung

Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich im aktuellen Marktbericht Börse uneinheitlich. Während die großen chinesischen Indizes leicht nachgaben, legten die Futures auf den japanischen Nikkei 225 zum Handelsschluss um mehr als 1 - zu. Der Kassamarkt in Japan verzeichnete sogar ein Plus von über 3 - Auch südkoreanische Aktien konnten deutliche Gewinne verbuchen.

Japanische Aktien profitieren von Finanz- und Technologiewerten

Die Rally an der Tokioter Börse wurde vor allem von Finanz- und Technologietiteln getragen. Besonders gefragt waren die Aktien der Mizuho Financial Group, die um 5 - zulegten. Auslöser waren starke Quartalszahlen, eine angehobene Prognose sowie die Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms.

Börse Aktuell: Wall Street Futures im Plus

An den US-Börsen deutet sich ein freundlicher Handelsstart an. Die Futures auf den US100 steigen um 0,4 - während der US500 um 0,25 - zulegt.

Unternehmenszahlen im Fokus: Palantir stark, Nvidia schwächer

Die Aktie von Palantir sprang im nachbörslichen Handel um 5 - nach oben. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 70 - auf 1,4 Mrd. US-Dollar und übertraf damit die Markterwartungen. Auch der Gewinn je Aktie lag mit 0,25 US-Dollar über der Prognose von 0,23 US-Dollar.

Dagegen verlor Nvidia im nachbörslichen Handel rund 3 - Belastend wirkten Aussagen des OpenAI-CEO, wonach das Unternehmen alternative Chip-Architekturen für den Ausbau seiner Infrastruktur prüft....

